Meghan no era "lo suficientemente buena" para la familia real, dice una presentadora británica

"Los estadounidenses creían que tenían a una princesa que se fue al extranjero y se casó con un príncipe, como en un cuento de hadas. Pero ella no era lo suficientemente buena para ellos [la realeza británica]", afirmó la presentadora durante el programa 'The Week That Shook The Royals' —'La semana que sacudió a la realeza', en español—.