Médica candidata a ministra de Salud de Brasil rechaza propuesta de Bolsonaro

En declaraciones a la cadena Globonews, Hajjar aseguró que no hubo "convergencia técnica" entre ella y el presidente, después de la reunión que mantuvieron el 14 de marzo en Brasilia sobre una posible entrada en el Gobierno.Hajjar defendió las medidas de aislamiento social para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país, algo a lo que Bolsonaro siempre se opuso, y también criticó que se haya "perdido tiempo" debatiendo sobre la eficacia de medicamentos contra el COVID-19 que la ciencia ya ha demostrado que no funcionan.La médica también afirmó que el panorama actual en Brasil es "bastante sombrío" y que no puede ser que haya que esperar a diciembre para que la población sea vacunada masivamente.Hajjar confesó haber sufrido amenazas de seguidores del presidente Bolsonaro después de que saliera a la luz su nombre como posible ministra.Además, expresó su deseo de que el sucesor de Pazuello tenga autonomía en el Ministerio, aunque añadió: "Eso depende de un cambio en el Gobierno, de lo que piensa de la pandemia".Según la prensa local, la médica, cardióloga y especialista en medicina de urgencia en el Hospital de las Clínicas de São Paulo, contaba con el apoyo de amplios sectores del mundo político y del Tribunal Supremo, que entienden que la continuidad de Pazuello en el Ministerio es insostenible.El actual ministro está siendo muy cuestionado por la falta de coordinación en la campaña de vacunación y por la crisis de la falta de oxígeno en Manaos (Amazonas, norte) en enero, lo que le valió la apertura de una investigación en el Tribunal Supremo y en el Congreso Nacional.Si finalmente Bolsonaro decide sustituir a Pazuello será el cuarto cambio en lo que va de pandemia: el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta fue destituido por Bolsonaro por negarse a seguir su visión sobre el COVID-19, y el sucesor, Nelson Teich, presentó su dimisión pocas semanas después de acceder el cargo.

