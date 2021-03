https://mundo.sputniknews.com/20210315/los-cientificos-describen-las-fabricas-interestelares-implicadas-en-el-origen-de-la-vida--1109974392.html

Los científicos describen las 'fábricas interestelares' implicadas en el origen de la vida

El proceso de aparición de moléculas orgánicas que desempeñan un papel crucial en la evolución química del universo ha sido descrito por primera vez por unos... 15.03.2021, Sputnik Mundo

ciencia

astronomía

rusia

Cada año, los expertos calculan que caen a la Tierra unos tres millones de toneladas de polvo interestelar, compuesto no solo por minerales sino también por una materia orgánica bastante compleja, es decir, hidrocarburos y sus derivados. Sin embargo, las reacciones que conducen a la formación de compuestos orgánicos en el espacio son todavía poco conocidas. La característica principal de estas reacciones es que se producen en ausencia total de fuentes externas de energía, lo que las hace extremadamente raras y exigentes en cuanto a la composición de los reactivos. En condiciones terrestres, la formación de los orgánicos es mucho más fácil debido a la variedad de compuestos químicos y a la posibilidad de obtener calor del entorno. Un nuevo estudio realizado por unos expertos de la Universidad de Samara ha mostrado por primera vez cómo el hidrocarburo aromático policíclico más sencillo —el indeno— puede formarse a temperaturas acordes con las condiciones del espacio. "Las pequeñas partículas sólidas que contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos, comúnmente denominadas granos interestelares, actúan en realidad como fábricas moleculares espaciales para la síntesis de sustancias orgánicas como aminoácidos o azúcares. Los pasos elementales que hemos identificado que conducen a la formación de estos hidrocarburos en el espacio son fundamentales para entender la química de la materia carbonosa en nuestra galaxia", expresa una de los autores del estudio, Galiyá Galímova. Las pequeñas moléculas no biológicas reunidas en la superficie de los granos interestelares pueden reaccionar entre sí produciendo unas moléculas biológicas más complejas. Los granos con tales moléculas que están a la deriva por el espacio interestelar pueden llegar a condiciones favorables, donde es posible que sean una base para el origen de la vida, creen los científicos. Por el momento, no existe ninguna alternativa al mecanismo descrito de formación de indeno en el espacio. Otra reacción conocida que conduce a la formación de indeno es entre el petróleo y una molécula de alilo, pero ambos compuestos son inestables y no se han detectado en el espacio profundo. El estudio se realizó en estrecha colaboración con especialistas de la Universidad de Hawái en Manoa, la Universidad Internacional de Florida y el Colegio Benedictino de Atchison (EEUU). Los datos se publicaron en la revista Science Advances.

