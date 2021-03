https://mundo.sputniknews.com/20210315/india-se-suma-a-la-alianza-anti-china-de-eeuu-1109950620.html

India se suma a la alianza anti-China de EEUU

Washington dio un paso decisivo hacia la creación de una alianza político-militar anti-China al realizar la primera cumbre de los líderes del Diálogo de... 15.03.2021, Sputnik Mundo

La primera cumbre del más alto nivel del Quad que se realizó el 12 de marzo ha demostrado que las principales potencias de la región del Indopacífico están listas para pasar bajo las banderas antichinas. Entre ellos se encuentran no solo los tradicionales aliados político-militares de Washington, sino también la India, que se adhiere al principio de "autonomía estratégica" y enfáticamente no entra en alianzas militares, subraya el columnista del periódico ruso Kommersant, Serguéi Strokan.En su comunicado final, reafirmando una "visión compartida de una región Indopacífico libre y abierta", el Quad se comprometió a desarrollar la cooperación en seguridad para "fortalecer un orden basado en el derecho internacional y enfrentar los desafíos de los mares de China Oriental y Meridional".En este contexto, al experto ruso le pareció bastante simbólico que el primer ministro indio, Narendra Modi, subrayara en su declaración la intención del Quad de "promover una región del Indopacífico segura, estable y próspera". Modi caracterizó el Quad como "el cuarteto global de la bondad".A pesar de que la India no tiene formalmente relaciones tan estrechas con Estados Unidos como Japón y Australia, y junto con Rusia y China es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái y del triángulo RIC (Rusia, India, China), el país está cada vez más cerca de Estados Unidos y comienza a marcar la pauta en el Quad, afirma Strokan.El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, visitará la capital india esta semana en su primera gira al extranjero. Delhi será el tercer destino de la gira indopacífica del nuevo jefe del Pentágono tras sus visitas a Tokio y Seúl.La disputa territorial no resuelta con China, que ha desplegado un grupo de 50.000 personas en la frontera con India, está empujando al país hacia un acercamiento más estrecho con EEUU, afirma Strokan. En vísperas de las conversaciones con Lloyd Austin, el jefe del Estado Mayor de Defensa de las Fuerzas Armadas de la India, el general Bipin Rawat, dijo que "las Fuerzas Armadas del país necesitarán cambios importantes para enfrentar los desafíos planteados por las amenazas de China y Pakistán". Según el general Rawat, "en el futuro, China continuará fortaleciendo sus posiciones en los Estados vecinos de India y en la región del océano Índico".A su vez, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres indias, el general Manoj Mukund Naravane, indicó que la táctica del Ejército chino no solo en la frontera con India, sino en toda la región del Indopacífico es "apoderarse de nuevos territorios sin disparar un solo disparo, en pequeños pasos graduales". "Pekín está demostrando esta táctica en el mar de China Meridional. Pero en relación con India, no será eficaz: todos esos pasos chinos serán rechazados", advirtió el general Naravane.Delhi considera el desarrollo de la cooperación técnico-militar en el marco del Quad como uno de los pasos prácticos para contener a China. Según informó el 14 de marzo el diario japonés Yomiuri, a principios de abril en la Bahía de Bengala se realizarán ejercicios militares conjuntos del cuarteto, en los que también participará la Armada francesa. Se supone que los destructores y submarinos de cinco Estados participarán en las maniobras y su objetivo será elaborar acciones conjuntas para repeler a China. En noviembre del año pasado, las Armadas de los países Quad ya habían realizado las maniobras conjuntas Malabar en las aguas territoriales indias, en la bahía de Bengala y el mar Arábigo.El continuo acercamiento de la India con Estados Unidos y sus aliados basado en el concepto del Indopacífico está causando una creciente preocupación de Rusia, que espera suavizar las contradicciones entre India y China. "Rusia es un amigo de India, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que India y China, nuestros dos grandes amigos y hermanos, vivan en paz", dijo el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante su conferencia de prensa dedicada a los resultados de las actividades de la diplomacia rusa en 2020, celebrada el 18 de enero. Lavrov enfatizó que Moscú está promoviendo este principio no solo en la OCS y BRICS, sino también en el formato trilateral Rusia-India-China. Hablando sobre el concepto de la región Indopacífico, Lavrov señaló: "Somos lo suficientemente sabios como para entender que la estrategia es más divisoria que unificadora". Según él, la clave para el desarrollo de las relaciones con la India sigue siendo "el diálogo más sincero y honesto, incluso sobre temas en los que no siempre encontramos puntos en común"."Sin embargo, el concepto, que Moscú considera 'más bien divisorio', se percibe como unificador por Estados Unidos, India y otros Estados de la región, que se han unido para contener a Pekín, el otro 'gran amigo y hermano' de Moscú", concluye Strokan.

