Gobierno de EEUU busca más instalaciones para albergar a niños migrantes

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU está buscando instalaciones adicionales que puedan usarse para albergar a niños migrantes que llegan a la frontera... 15.03.2021

centro de detención

niños migrantes

migrantes

eeuu

Agregó que no podía confirmar los informes sobre los planes de que un centro de convenciones en la ciudad estadounidense de Dallas (Texas, sur) se utilizaría para albergar hasta 3.000 adolescentes migrantes.La secretaria de prensa señaló que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades —CDC, por su sigla en inlgés— permitieron que se abran centros detención de niños migrantes a plena capacidad para ayudar a que salgan de las instalaciones fronterizas y sean llevados a los refugios de inmediato.Cuando se le preguntó sobre reportes de que los niños migrantes están detenidos varios días en instalaciones fronterizas en condiciones incómodas, Psaki dijo que "no es aceptable", y agregó que el Gobierno reconoce que la llegada de tantas personas es un problema y se está trabajando para abordar el asunto.El 11 de marzo, un portavoz de los Servicios Humanos y de Salud de EEUU —HHS, por su sigla en inglés— dijo a Sputnik que un total de 8.800 niños migrantes que llegaron solos al país se encuentran en centros de atención federal.Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza —CBP, por su sigla en inglés— muestran que 9.457 niños migrantes no acompañados fueron detenidos en la frontera sur en febrero, lo que representa un aumento sustancial desde los 5.858 de enero.Al menos 29.729 niños migrantes han sido detenidos en la frontera entre EEUU y México en el período de octubre a febrero.El mes pasado, la llegada masiva de personas hizo que el Gobierno de Joe Biden abriera una instalación en Carizzo Springs, Texas, que puede albergar hasta 700 niños migrantes.

eeuu

