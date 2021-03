https://mundo.sputniknews.com/20210315/el-ministro-de-salud-de-brasil-admite-que-bolsonaro-busca-sustituirle-1109992235.html

El ministro de Salud de Brasil admite que Bolsonaro busca sustituirle

El ministro de Salud de Brasil admite que Bolsonaro busca sustituirle

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, admitió que el presidente Jair Bolsonaro está buscando sustituto para el puesto... 15.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-15T20:46+0000

2021-03-15T20:46+0000

2021-03-15T20:47+0000

coronavirus en américa latina

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109063477_0:132:2935:1783_1920x0_80_0_0_0af48f03025462618e12d5ecb89a68b6.jpg

Pazuello prometió que habrá "continuidad" dentro del ministerio de Salud y no rompimiento y destacó que todos sus secretarios e interlocutores estarán presentes en la transición.El ministro aseguró que la salida del Gobierno es potestad del presidente, y que la decisión no salió de él: "No, no pedí salir ni lo voy a pedir", afirmó.El 14 de marzo, Pazuello participó en una reunión con Bolsonaro y con la médica Ludhmilla Hajjar, que sonaba como candidata a nueva ministra de Salud.El 15 de marzo, no obstante, Hajjar afirmó que declinó la invitación de Bolsonaro, con quien no comparte diversos puntos clave sobre lo que debe hacerse durante la actual crisis sanitaria.Con la futura salida de Pazuello, Brasil habrá tenido cuatro ministros de Salud desde el inicio de la pandemia; sus predecesores, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich dejaron el cargo por graves diferencias con el presidente.

/20210305/la-sangria-de-ministros-de-salud-que-el-covid-deja-en-america-latina-1109592289.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

coronavirus en américa latina, brasil