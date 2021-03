https://mundo.sputniknews.com/20210315/el-kremlin-desconoce-el-paradero-actual-de-alexei-navalni-1109954835.html

El Kremlin desconoce el paradero actual de Alexéi Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que desconoce el paradero del bloguero opositor Alexéi Navalni, sentenciado a tres... 15.03.2021, Sputnik Mundo

"No tenemos información sobre el paradero de personas condenadas", declaró Peskov a los periodistas.El representante del Kremlin sugirió a los medios que hagan esa pregunta al Servicio Federal Penitenciario."Es el servicio que debe estar al tanto. Reconozcan que el gabinete presidencial no es el organismo que puede ni debe disponer de tales datos", argumentó. Por su parte, los abogados de Navalni llegaron este 15 de marzo a un centro penitenciario de Pokrov, al que habrían trasladado a su cliente, pero siguen sin poder averiguar su paradero."Hemos llegado, pero hasta ahora nadie ha confirmado su presencia, ni tampoco ausencia. Dicen que han informado a los superiores de nuestra llegada y que tenemos que esperar", dijo a Sputnik el abogado Vadim Kóbzev.La práctica habitual en Rusia consiste en aislar a una persona condenada en una instalación de reclusión preventiva previamente a su ingreso en un centro penitenciario, donde cumplirá la pena.Navalni pasó esa cuarentena en un centro de reclusión en la localidad de Kolchúguino, desde donde podrían haberlo trasladado al centro penitenciario número 5 en la ciudad de Vladímir, a unos 180 km al este de Moscú, o al número 2, en Pokrov, a unos 100 km de la capital. Algunos medios, citando fuentes propias, señalan este último destino.El Servicio Federal Penitenciario (FSIN, por sus siglas en ruso) no aclara las dudas, alegando que la ley le impide desvelar el lugar del cumplimiento de la pena a nadie, salvo familiares del condenado.

