El Gobierno chino pide a Alibaba que se deshaga de sus activos de medios

China pidió a Alibaba, compañía de Jack Ma, que se deshaga de sus activos de medios, informa el diario estadounidense The Wall Street Journal. El Gobierno del... 15.03.2021, Sputnik Mundo

Los funcionarios chinos observaron lo expansivos que se han vuelto los intereses de los medios de Alibaba y le pidieron a la compañía que elaborara un plan para reducir sustancialmente sus participaciones en los medios, dijeron las fuentes de WSJ.Alibaba cuenta con una importante cartera de activos de medios que incluyen la radiodifusión, los medios digitales e impresos, las redes sociales y la publicidad. En particular, dispone de participaciones notables en la plataforma Weibo, el diario South China Morning Post.Aunque Alibaba se negó a hacer comentarios respecto a la posible eliminación de activos de medios, un comunicado de la compañía dice que es un inversor financiero pasivo en activos de medios. "No intervenimos ni nos involucramos en las operaciones diarias de las empresas ni en las decisiones editoriales", aclara el comunicado.Al mismo tiempo, los reguladores antimonopolio de China están estudiando la posibilidad de imponer una multa récord al gigante chino Alibaba. La ofensiva se produce en un momento en el que las autoridades chinas están replanteando su relación con los gigantes tecnológicos del país, cuyo volumen de datos, sus grandes arcas y su alcance en todos los aspectos de la vida los han convertido en un problema de seguridad nacional para el Gobierno.En noviembre de 2020 las bolsas de Shanghái y Hong Kong pospusieron por un plazo no determinado la oferta pública de venta de Ant Group. Lo hicieron después de que Jack Ma criticase la política que aplica el presidente chino, Xi Jinping.

