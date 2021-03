https://mundo.sputniknews.com/20210315/autoridad-eclesiastica-en-chile-llama-a-fieles-a-desobedecer-cuarentena-y-acudir-a-misa-1109990890.html

Autoridad eclesiástica en Chile llama a fieles a desobedecer cuarentena y acudir a misa

Autoridad eclesiástica en Chile llama a fieles a desobedecer cuarentena y acudir a misa

SANTIAGO (Sputnik) — El obispo chileno Bernardo Bastres criticó la normativa sanitaria que impide a las personas acudir libremente a la iglesia debido a la... 15.03.2021

A pesar de que el Gobierno anteriormente ya había cedido a presiones de las iglesias, permitiendo que los fieles puedan acudir a ceremonias en fase 2 de confinamiento con un aforo máximo de 20 personas, el obispo se mostró disconforme con la normativa, señalando que los aforos no deberían ser tan reducidos."Hasta ahora nosotros hemos sido responsables, hemos seguido los aforos y las medidas sanitarias y me parece que deberíamos continuar tranquilamente con nuestras eucaristías", añadió.El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió en conferencia de prensa a los dichos de Bastres, señalando que "no es bueno que un obispo llame a no cumplir con las normas sanitarias, para ser santo hay que ser pecador, así que yo creo que él deberá revisar lo que nosotros hemos dictaminado".

