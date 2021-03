https://mundo.sputniknews.com/20210314/vaticinan-una-posible-salida-de-francia-de-la-ue-1109945040.html

Vaticinan una posible salida de Francia de la UE

La crisis sanitaria ha vuelto a poner de relieve las profundas disfunciones de la UE, escribe el columnista Laurent Herblay en su artículo para el diario... 14.03.2021, Sputnik Mundo

El Brexit y la crisis sanitaria tendrán grandes consecuencias para el futuro de la Unión Europea en los próximos años, opina Laurent Herblay."Hoy, en medio de la crisis sanitaria que viene de China, tenemos que comprar de este país algo para tratarnos y protegernos", dice el periodista y señala que una gran parte de la producción farmacéutica ahora se realiza en Asia, con hasta el 80% de los ingredientes activos producidos fuera del continente europeo.Año tras año, la UE recomienda reducir el gasto público y mejorar la competitividad de sus estados miembros reduciendo aún más el precio de la mano de obra. Esto significa disponer de menos camas en caso de crisis sanitaria y pagar lo menos posible a los trabajadores sanitarios. "Hace un año, todavía pensábamos en Francia que teníamos un sistema de salud que el mundo envidiaba. La pandemia ha expuesto cruelmente las consecuencias de los recortes realizados durante años. Francia ya no puede manejar una afluencia repentina de pacientes", comenta.Según Herblay, la UE podría haber protegido o haber ayudado a los miembros a reaccionar mejor ante esta crisis. Pero "su respuesta es desastrosa desde todos los puntos de vista".Mientras los expertos proclamaban hace un año que el Brexit debilitaría el suministro de vacunas en el Reino Unido, en realidad, la estrategia británica demuestra el completo fiasco de la UE en este ámbito. Con una UE tan lenta y mala en sus negociaciones, un número creciente de países europeos está comenzando a eludirla y obtener suministros de Rusia o China, observa el analista.Las cifras muestran que la UE cuenta con un 10% de las dosis de vacuna administradas hasta la fecha, frente al 35% en el Reino Unido y el 28% en Estados Unidos, dice el artículo.Para Herblay, "el suelo francés probablemente sea fértil para la idea del Frexit"."Salir de la UE ahora es factible, como lo demostró el Brexit. Mejor aún, no parece tan penalizante. Ante el primer gran problema, la vacunación, la Unión ha demostrado que nos debilita".El periodista subraya que la UE no ha protegido a Francia de ninguna crisis financiera, económica o sanitaria, no ha permitido construir nada, "siendo el continente europeo un mero mercado para las multinacionales estadounidenses o China". El autor admite que muchos todavía piensan que salir de la UE es una idea radiactiva, pero una campaña bien pensada "podría inclinar a la mayoría de los franceses a una ruptura franca e inmediata con esta estructura totalmente disfuncional".

francia

