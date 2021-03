https://mundo.sputniknews.com/20210314/spacex-lanza-otro-grupo-de-60-satelites-de-telecomunicaciones-starlink--videos-fotos-1109941122.html

SpaceX lanza otro grupo de 60 satélites de telecomunicaciones Starlink | Vídeos, fotos

MOSCÚ (Sputnik) — La empresa estadounidense SpaceX realizó un exitoso lanzamiento del cohete Falcon 9 con 60 satélites de telecomunicaciones Starlink. 14.03.2021, Sputnik Mundo

El lanzamiento, transmitido en vivo por SpaceX, fue efectuado desde el cabo Cañaveral en Florida, EEUU, a las 06:01 hora local de este 14 de marzo (10:01 GMT).El grupo anterior, también de 60 satélites, fue lanzado el 11 de marzo.La primera etapa del cohete reutilizable Falcon 9 ya descendió sobre la barcaza autónoma conocida como OCISLY, por el acrónimo en inglés de Of Course I Still Love You ('Por supuesto que todavía te amo'), en el océano Atlántico.Previamente, la misma etapa se usó para el lanzamiento de dos naves de carga Dragon a la Estación Espacial Internacional, así como para las misiones Starlink, SAOCOM 1B y NROL-108.Starlink es una red de satélites diseñada para proveer los servicios de internet de banda ancha y alta velocidad a lugares sin un acceso fiable hasta ahora. En total se planea desplegar en órbita unos 12.000 satélites, de los cuales más de 1.300 ya se han lanzado.El primer lanzamiento tuvo lugar en mayo de 2019.

