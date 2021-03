https://mundo.sputniknews.com/20210314/rusia-supero-la-contraccion-economica-provocada-por-la-pandemia-1109944460.html

Rusia superó la contracción económica provocada por la pandemia

Rusia logró contrarrestar el desplome económico que generó la pandemia de coronavirus, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con el... 14.03.2021, Sputnik Mundo

"El año pasado resultó ser el más difícil para la economía global desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a las medidas ponderadas y oportunas para apoyar los sectores y las empresas, en general, logramos superar la caída económica y llegar a la recuperación", declaró el presidente ruso.El líder ruso indicó que en 2020 el Producto Interior Bruto (PIB) mundial se contrajo un 3,5% debido a la pandemia y las restricciones impuestas para contenerla:Entre tanto, los ministros de Exteriores de Rusia, Turquía y Catar, Serguéi Lavrov, Mevlut Cavusoglu y Mohamed Thani, respectivamente, se dieron cita el 11 de marzo en Doha para abordar la problemática siria. En una rueda de prensa conjunta al finalizar el encuentro el canciller ruso manifestó:A su vez, el canciller catarí destacó el debate de la ayuda humanitaria para Siria y la defensa de los derechos humanos.En este contexto, Lavrov saludó la intención de Catar de hacer su aportación a las condiciones para que Siria supere este terrible periodo.Al referirse a otro tema candente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, aseguró que Rusia no está compitiendo con Catar por resolver la situación en Afganistán:"La conferencia sobre Afganistán, prevista para el 18 de marzo en Moscú, que contará con participación de Estados Unidos, Pakistán, China y las delegaciones de Kabul y de los talibanes tiene por objetivo contribuir a que las negociaciones [de Doha] continúen desde unas posturas más constructivas. El formato de la conferencia, no tiene carácter oficial, porque es un encuentro destinado a animar a las partes a una mayor cooperación a través de una conversación de confianza", apuntó el canciller ruso.En tanto, el representante del Gobierno de Polonia en cuestiones de infraestructura energética estratégica, Piotr Naimski, reconoció que Rusia terminará la construcción del gasoducto Nord Stream 2.El funcionario declaró que existen numerosos problemas de carácter jurídico vinculados al inicio de la explotación del Nord Stream 2.El experto ruso Dmitriy Zhuravlev plantea que Polonia, junto con reconocer la derrota en la contienda contra la construcción de Nord Stream 2, no abandona sin embargo los pleitos contra los participantes del Proyecto:Según Dmitriy Zhuravlev, el cálculo de Polonia consistía en que, el gasoducto no sería construido y que ellos construirían una planta de producción de gas licuado para abastecer así a toda Europa con gas norteamericano. Mientras, el ex embajador de Ucrania en EEUU, Valery Chaly, declaró que Kiev debe prepararse para la ruptura de relaciones diplomáticas con Moscú. Ante las cámaras del canal de TV "Espreso" Valery Chaly declaró que las autoridades ucranianas deben poner fin a toda acción mutua con el agresor.El político y ex parlamentario ucraniano Alexander Golub departió su opinión al respecto:El político llamó la atención al hecho de quién había planteado justamente la idea de la ruptura total de las relaciones diplomáticas:"Dicha idea la expuso el señor Chaly, ex embajador de Ucrania en EEUU. Todo parece indicar que fue caja de resonancia de la voluntad de los patrones, a fin de que Ucrania y Rusia estén lo menos relacionados en esta etapa", remarcó.En otro orden, la red social norteamericana Twitter, incluso tras la ralentización de las labores en Rusia, aún no ha eliminado las publicaciones con informaciones prohibidas. El 10 de marzo, el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor) ralentizó el funcionamiento de Twitter en Rusia.A raíz de las transgresiones sistemáticas Roskomnadzor insertó la difusión de informaciones por Twitter en la "lista de amenazas" para Rusia.Estos y otros temas en '7 Días'.

