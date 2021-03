https://mundo.sputniknews.com/20210314/problemas-economicos-avistan-a-donald-trump-en-un-avion-mas-pequeno-de-lo-normal-1109937559.html

¿Problemas económicos? Avistan a Donald Trump en un avión más pequeño de lo normal

Incluso antes de convertirse en presidente de EEUU, Donald Trump tenía un avión privado más grande de lo común, y de hecho lo exhibió con frecuencia durante su... 14.03.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, parece que su famoso Boeing 757, con la característica letra T en la cola, para dejar claro quién es el propietario de la aeronave, ha sido reemplazado por un lujoso avión ejecutivo, pero considerablemente menos opulento: un Cessna Citation X. Aunque siga siendo una aeronave que está fuera del alcance de la mayoría de las personas que vuelan para llegar a sus destinos, este avión supone una sustancial disminución de categoría. Así, mientras una hora de vuelo en su Boeing 757 privado llegaba a costar 25.000 dólares, un vuelo de costa a costa en EEUU le costará tan solo 30.000 dólares, destaca Forbes. Además, el medio destaca que el costo promedio de un Cessna Citation X en el mercado de segunda mano ronda los tres millones de dólares si la aeronave tiene aproximadamente 3.000 horas de vuelo ya realizadas. Sin embargo, el ejemplar utilizado por el expresidente de EEUU tiene ya más de 10.000 horas de vuelo, según los datos disponibles. Y esta diferencia de precio no es de sorprender, puesto que en el Boeing 757 tenía espacio no solo para sus 43 pasajeros, sino incluso para un dormitorio privado con ducha. Mientras tanto, el Cessna Citation X solo tiene espacio para unos cuantos pasajeros, que de hecho tienen que agacharse cuando se desplazan dentro de la aeronave. No está claro si Donald Trump optó por el nuevo avión de menor tamaño solo para un determinado vuelo, o si se ha desprendido de su famoso Boeing 757. Cabe destacar que durante su presidencia los negocios de Donald Trump sufrieron considerables pérdidas. Así, sus hoteles perdieron hasta un 63% en ingresos, y su patrimonio neto cayó 500 millones de dólares.

