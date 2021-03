https://mundo.sputniknews.com/20210314/los-f-35-arruinan-el-ejercito-del-reino-unido--1109939856.html

Los F-35 arruinan el Ejército del Reino Unido

Lord Richard Dannatt, exjefe del Estado Mayor de 2006 a 2009 del Reino Unido, señaló que la compra de los cazas F-35B desangra el presupuesto militar... 14.03.2021, Sputnik Mundo

Lord Dannatt indicó que el Ministerio de Defensa está en bancarrota por los cazas furtivos F-35B, que cuestan unos 111 millones de dólares cada uno y hasta 125.000 dólares por hora.Los costes son ahora tan elevados que incluso las FFAA estadounidenses empiezan a buscar un avión de combate más barato, se pronunció antes de una importante reorganización de las fuerzas armadas denominada Revisión Integrada.Según el funcionario, el costo elevado de los cazas afectaría al presupuesto de Defensa durante décadas lo que perjudicaría el Ejército. "No hay dinero serio en los programas de mejora de [los tanques] Challenger o Warrior, nuestra artillería de campaña tiene un tercio de la capacidad de una formación rusa y no tenemos una defensa aérea significativa contra los drones del campo de batalla", alertó.Asimismo, el exmilitar postuló que los recortes han hecho que las fuerzas armadas británicas no sean aptas para luchar. El Ejército podría reducirse a unos 72.000 efectivos en los próximos 10 años, según unas fuentes de defensa. "La infrafinanciación del programa de equipamiento del Ejército significa que nuestra capacidad para desplegar una división de combate de guerra es entre muy baja e inexistente", declaró. Añadió que los recortes suponían un riesgo en un momento en el que EEUU quiere un "aliado capaz del que depender". Lord Dannatt teme que ahora el Reino Unido tenga dificultades para apoyar a EEUU en conflictos como los de Afganistán e Irak.

