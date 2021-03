https://mundo.sputniknews.com/20210314/la-biblioteca-nacional-de-espana-oculto-durante-4-anos-el-robo-de-un-tratado-de-galileo-1109947913.html

La Biblioteca Nacional de España ocultó durante 4 años el robo de un tratado de Galileo

La Biblioteca Nacional de España ocultó durante 4 años el robo de un tratado de Galileo

La desaparición del documento, que había sido sustituido por una copia, fue descubierto ya en 2014, pero la Biblioteca Nacional no lo comunicó a la policía... 14.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-14T18:55+0000

2021-03-14T18:55+0000

2021-03-14T18:55+0000

antigüedades

documentos

españa

biblioteca

robo

galileo galilei

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1109947499_0:0:1341:754_1920x0_80_0_0_221b4febb67754f802202f27c0ab8807.jpg

Se trata del tratado Sidereus Nuncius (Mensajero de las estrellas), escrito por Galileo Galilei en 1610 en el que el astrónomo describe sus observaciones de la luna y las estrellas a través de un telescopio. Incluye más de 70 dibujos y diagramas de la Luna y de algunas constelaciones, como Orión y Tauro. Su valor podría ser de 950.000 dólares.En mayo de 2014, la sustitución del tratado fue descubierta accidentalmente por los restauradores que sospecharon que el documento parecía demasiado nuevo para referirse a 1610. Sin embargo, no se denunció a la policía hasta 2018. En la biblioteca explicaron que durante tanto tiempo no denunciaron el robo de la obra, porque querían obtener más información antes de denunciarlo.A pesar de que se descubrió la sustitución, el tratado siguió pasando por los catálogos de las bibliotecas como auténtico, según el periódico El País, e incluso participó en una exposición.El caso se desarrolló en 2018 cuando la directora de la biblioteca, Ana Santos, recibió una carta del académico británico y profesor de la Universidad de Georgia Nick Wilding que informó de que el tratado era una copia.En octubre de 2018, Santos denunció el robo a la policía. Dice que no lo supo hasta 2018, cuando recibió la carta del historiador. Sin embargo, Mar Hernández, que era directora técnica en ese momento, niega esta versión. Según el medio, Hernández ha aportado cartas que confirman que informó a la dirección sobre la sustitución en 2014.Un ciudadano uruguayo, que se interesó por el documento en 2004, es sospechoso de haber robado el tratado. Ya había robado dos mapas de la Biblioteca Nacional en 2007.El tratado ya había sido robado de la biblioteca en 1987, pero dos años después la policía pudo descubrir la pérdida. En 2010, una copia falsa del tratado se vendió en una subasta en Estados Unidos por 662.000 dólares, pero la estafa quedó pronto al descubierto.

/20200506/una-operacion-de-interpol-permite-incautar-mas-de-19000-objetos-de-valor-historico-robados-1091337982.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

antigüedades, documentos, biblioteca, robo, galileo galilei, arte y cultura