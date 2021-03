https://mundo.sputniknews.com/20210314/es-cierta-la-regla-de-los-5-segundos-para-la-comida-1109938550.html

El líder del equipo de biotecnología microbiana de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Moscú, Andréi Shestakov, advierte que deberías olvidar esta regla "de una vez por todas" si te importa tu salud.El microbiólogo subrayó que solo se puede comer lo que acaba de caer sobre una mesa limpia o hasta desinfectada con una sustancia especial.En lo que respecta al suelo, siempre está cubierto de bacterias, aunque pueda lucir limpio. Según el experto, los microorganismos peligrosos pueden terminar en el suelo "a través del calzado, por ejemplo, si pisamos las heces de un animal". La ropa que utilizamos en el transporte público también puede portar gérmenes.Al mismo tiempo, en muchos casos, no se trata de los virus y bacterias peligrosos, y es que la mayoría de los microorganismos no representan ningún peligro para nuestro organismo. No obstante, "hay una excepción: los microorganismos de otras personas y animales". Y es el suelo el lugar donde los puedes encontrar con una mayor probabilidad.

