El secreto de la dieta de Sergio Ramos: ¿qué se puede permitir el campeón?

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, reveló los secretos de la dieta que le permite mantener una impresionante forma física. Y aunque sigue una estricta... 14.03.2021, Sputnik Mundo

Sergio Ramos entrena sin desayunar, después consume un batido de proteínas, y además realiza tres ayunos a la semana. Para almorzar y cenar, toma una ensalada con pescado o carne. "Hay que tener un complemento de equilibrio a nivel dieta muy importante porque al final no somos robots, no somos máquinas. El cuerpo necesita esos nutrientes que después te van a dar mejor rendimiento", señaló Ramos en una entrevista al streamer Ibai Llanos.El defensor subrayó que es importante estar fuerte mentalmente para evitar tentarse con los alimentos prohibidos.Sin embargo, las reglas también tienen excepciones y Sergio Ramos se permite a veces alguna comida prohibida. Así, una reunión familiar es un motivo perfecto para cambiar la rutina. A los hijos del futbolista les encanta el McDonald’s."Y a mí me gustaría que no les gustase porque a mí también me encanta y lo comemos una vez al mes". El futbolista reveló que suele pedir una Coca-Cola light doble, una patatas grandes, y además confesó que le encanta la mayonesa.Además, el futbolista se reúne con un amigo cada 15 días para merendar unos churros con chocolate, pero después no cena.

