https://mundo.sputniknews.com/20210313/unos-200-detenidos-en-un-foro-de-diputados-municipales-en-moscu-1109934501.html

La Policía rusa disuelve un foro de diputados por violar las normas sanitarias

La Policía rusa disuelve un foro de diputados por violar las normas sanitarias

La Policía rusa detuvo a unas 200 personas que participaban en un foro de diputados municipales independientes en Moscú. Los agentes argumentan que el evento... 13.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-13T18:31+0000

2021-03-13T18:31+0000

2021-03-13T18:39+0000

seguridad

internacional

rusia abierta

detención

mijaíl jodorkovski

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1109934438_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_d327422321cba372ca251fcad56e4038.jpg

A pesar de que la situación epidemiológica sigue mejorando en la capital rusa, sigue vigente la prohibición de organizar eventos masivos, incluidas las reuniones. Además de violar las normas sanitarias, desde la Policía afirman que "las actividades fueron realizadas por una organización no gubernamental internacional o extranjera cuyas actividades son indeseables en el territorio de la Federación de Rusia".El foro había sido organizado por el movimiento Demócratas Unidos con el deseo de reunir a los diputados municipales independientes de todo el país y entablar un debate sobre la estrategia a seguir durante el próximo ciclo electoral. Se trata de un proyecto de la organización San Petersburgo Abierto, señalado por el Gobierno del país como agente extranjero, como son tildadas las entidades acusadas de recibir fondos del extranjero.Las autoridades rusas aseguran que "la organización indeseable" con la que colaboraron los participantes del foro era Rusia Abierta, fundada por el empresario ruso Mijaíl Jodorkovski en el 2014 tras salir de la cárcel, donde cumplía condena por cargos de malversación y evasión de impuestos.Los representantes de Jodorkovski argumentan que su organización no está registrada en Rusia y que, por tanto, no puede ser tildada de agente extranjero. De hecho, el registro del Departamento de Justicia indica que Rusia Abierta está registrada en el Reino Unido.La ley sobre organizaciones indeseables está en vigor en Rusia desde el año 2015, y existen penas por cooperar con ellas. Los miembros del movimiento Demócratas Unidos, a su vez, niegan tener relación alguna con Rusia Abierta y defienden que son un grupo distinto.

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

seguridad, rusia abierta, detención, mijaíl jodorkovski, rusia