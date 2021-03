https://mundo.sputniknews.com/20210313/tiene-el-planeta-tierra-una-capa-oculta-desconocida--1109921556.html

¿Tiene el planeta Tierra una capa oculta desconocida?

¿Tiene el planeta Tierra una capa oculta desconocida?

Una capa oculta podría encontrarse en el interior del núcleo de la Tierra, revela un nuevo estudio. Si el descubrimiento se confirma, habrá que reescribir los... 13.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-13T10:11+0000

2021-03-13T10:11+0000

2021-03-13T10:11+0000

ciencia

geografía

tierra

geología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/08/1092359814_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_7cb47483a5cf81a1df60fbb5acb9e916.jpg

El núcleo de nuestro planeta es más complejo de lo que se creía hasta ahora. Esta es la conclusión a la que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Australia liderado por la geofísica Joanne Stephenson.El núcleo de la Tierra se divide en dos partes. El externo está compuesto de metales líquidos a temperaturas de 2.200 a 4.980 grados centígrados y comienza a unos 2.900 kilómetros de profundidad. A unos 5.150 km de la superficie terrestre, el núcleo pasa a ser de hierro sólido y un poco de níquel.Como no hay forma de llegar al núcleo interno, donde las temperaturas se acercan a las de la superficie del Sol, los científicos utilizan las ondas sísmicas para entender cómo se ve el núcleo. Las ondas de un terremoto en un lado del planeta que se detectan en el otro tras haber atravesado la Tierra por el centro muestran unos sutiles cambios que los científicos pueden utilizar para recrear una imagen de la estructura por la que han pasado.Cuando las ondas atraviesan el núcleo de norte a sur, viajan más rápido que las ondas que pasan paralelamente al ecuador de la Tierra. El fenómeno se conoce como anisotropía. Pero en el centro mismo del núcleo interno, algo parece ser diferente, según observaron los científicos a principios de la década de 2000. A esta profundidad, la anisotropía parecía no coincidir con la del resto del núcleo interno."Durante las dos últimas décadas ha estado muy poco claro qué es este cambio en los datos en el centro de la Tierra y por qué lo notamos", afirma Stephenson que con sus colegas reunió un conjunto de datos de unas 100.000 ondas sísmicas que pasaron por este nivel del núcleo y aplicaron un algoritmo que busca la mejor explicación física de lo que ocurre para explicar los datos.Lo que descubrieron fue que en el núcleo interno, a partir de unos 650 km del centro de la Tierra, la anisotropía ya no es del todo paralela al ecuador sino que se desvía unos 54 grados."Encontramos pruebas que pueden indicar un cambio en la estructura del hierro [del núcleo], lo que sugiere quizás dos eventos de enfriamiento separados en la historia de la Tierra", expresa Stephenson. Analizar la estructura del núcleo es importante porque es lo que crea el campo magnético de la Tierra. El campo magnético, a su vez, protege al planeta de las partículas cargadas procedentes del Sol y permiten que la vida evolucione.Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

/20210210/en-solo-40-segundos-veras-como-ha-cambiado-la-faz-de-la-tierra-en-los-ultimos-1000-millones-de-anos-1094387961.html

/20210109/la-tierra-ha-estado-girando-mas-rapido-de-lo-habitual-y-esta-es-la-consecuencia-1094062043.html

tierra

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

geografía, tierra, geología