https://mundo.sputniknews.com/20210313/quienes-cuidan-a-los-equipos-de-enfermeria-1109916113.html

¿Quiénes cuidan a los equipos de enfermería?

¿Quiénes cuidan a los equipos de enfermería?

Las muertes de compañeros de trabajo por COVID-19, el estrés y el cambio radical en los quehaceres laborales han marcado el cansancio de los equipos de... 13.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-13T00:34+0000

2021-03-13T00:34+0000

2021-03-13T00:47+0000

reportajes

américa latina

enfermeros

el coronavirus en uruguay

pandemia de coronavirus

coronavirus en américa latina

uruguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1109591954_0:130:1200:805_1920x0_80_0_0_10d745e7259ef4dc3602206ff8cfbdb3.jpg

Los equipos de enfermería son los que afrontan la cara más dura del COVID-19. Pero muchas veces se invisibiliza el trabajo imprescindible que realizan. En Uruguay, donde el primer caso de SARS-CoV-2 se registró el 13 de marzo de 2020, han muerto seis enfermeras a causa de la enfermedad. Pocos días antes de que se cumpla un año del inicio de la pandemia en el país, comenzó la vacunación a trabajadores de la salud.Desde que empezó la pandemia, los equipos de enfermería se sienten desprotegidos. Vázquez ha visto los efectos del COVID-19 en su cuerpo y cotidianidad laboral, pero no en medidas integrales gubernamentales para protección de quienes trabajan cuidando. "Siempre está la pregunta de quién cuida al que cuida", reflexiona.El cambio en el trabajo diarioVázquez es licenciada en Enfermería y trabaja en una sala de psiquiatría con capacidad para 16 pacientes de un hospital uruguayo. Su labor allí es "bastante diferente" al que podría realizar en una sala común. "Prácticamente convivimos con los pacientes durante las seis horas de trabajo", explica. "Dependiendo de cómo estén los pacientes, y las patologías que estén ingresadas, va a ser la dinámica de la sala. Si tengo pacientes con una patología meramente psiquiátrica, va a ser una rutina diferente a que si tengo pacientes con patologías duales", es decir, personas que sufran de una enfermedad mental y tengan un consumo problemático de drogas.En esta sala psiquiátrica los pacientes no usan tapabocas, pero ingresan una vez que el test de diagnóstico de COVID-19 dio negativo. Este nuevo procedimiento de ingreso ha desatado "problemas de descompensaciones" porque implica que "pacientes con retardo o con psicosis aguda, en la parte aguda de la enfermedad, tengan que hisoparse". El tapaboca quizá fue el cambio que más ha impactado en el trabajo diario. Desde que se impuso su uso —que "hace que te falte el aire, que te pique la cara, que te sientas incómoda"—, su equipo tuvo que reinventarse. "Se dice que la enfermería es un arte, porque el arte de inventar siempre está", y empezó porque dentro de la sala los pacientes ya no les ven la cara como se la veían antes, lo que dificulta la comunicación. "El uso del tapabocas es como una barrera hacia los pacientes, ya que nosotros trabajamos mucho con las emociones", asegura Vázquez. "El primer día que lo usamos, en realidad fue como un desafío a nosotros mismos, porque el paciente sentía que nos alejábamos más de ellos de lo que necesitaban", recuerda. Tener que explicar por qué usaban tapaboca a pacientes que a veces transitaban la peor parte de una enfermedad mental también "fue difícil, porque ellos pensaban que nosotros estábamos contaminados". También ha sido difícil "que se te acercaran y decirles que no los podías abrazar. Porque nosotros trabajamos mucho con el contacto con el paciente, y justamente lo que se pide es distancia. Entonces en excepciones podemos llegar a dar un abrazo o contener físicamente cuando un paciente se pone agresivo, pero son eso, excepciones".¿Por qué los equipos de enfermería en Uruguay se sienten descuidados?La Comisión Nacional Asesora de Enfermería (CONAE) del Ministerio de Salud Pública de Uruguay asegura que "apenas comenzada la pandemia", desarrolló un Plan Nacional de Capacitación ante COVID-19. Según dijo a Sputnik el presidente de la CONAE, Augusto Ferreira, el plan "constituyó una fuerte herramienta para el fortalecimiento y protección de los recursos humanos en salud". Se abordaron, "en forma integral e interdisciplinaria, todo tipo de enfoques, incluidos aquellos de protección de la salud mental y psicosocial de los trabajadores", agregó.No obstante, según algunas referentes de equipos de salud y Vázquez, todavía hoy no cuentan con apoyo psicológico, ni siquiera cuando fallecen compañeros de trabajo por el COVID-19. "Somos nosotros mismos los que contenemos", aseguró. Otro de los problemas que señala la licenciada en Enfermería está en que pese a que los equipos están trabajando con "mayores complicaciones", y asumiendo más riesgos, no se los remunera de manera acorde. Al menos 3.000 trabajadores de enfermería murieron en el mundo desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. El fuerte estrés al que están sometidos los equipos de enfermería en el mundo ha producido una masiva deserción y certificaciones de licencia por enfermedad, según información del Consejo Internacional de Enfermeros y Enfermeras (ICN).

/20210312/uruguay-comienza-a-vacunar-contra-el-coronavirus-al-personal-de-la-salud-y-a-reclusos-1109894985.html

/20200516/pandemia-y-salud-mental-que-pasa-con-los-manicomios-en-uruguay-1091446847.html

/20200512/con-razon-faltan-9-millones-de-enfermeros-en-el-mundo-la-precariedad-de-la-profesion-1091402575.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

reportajes, enfermeros, el coronavirus en uruguay, pandemia de coronavirus, coronavirus en américa latina, uruguay