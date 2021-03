https://mundo.sputniknews.com/20210313/matthew-mcconaughey-podria-postularse-para-gobernador-de-texas-1109918968.html

Matthew McConaughey podría postularse para gobernador de Texas

Matthew McConaughey podría postularse para gobernador de Texas

El oscarizado actor Matthew McConaughey, más conocido por sus papeles en la película 'Interestelar' y la serie policiaca 'True Detective', está considerando... 13.03.2021, Sputnik Mundo

"Estoy evaluándolo de nuevo. ¿Cuál es mi papel de liderazgo?", se pregunta el intérprete en el podcast The Balanced Voice, de Crimes Stoppers of Houston. En noviembre de 2020, McConaughey declaró en el programa de medianoche de Stephen Colbert que su decisión de postularse depende de la situación política en el país y de la gente de Texas. En ese entonces, el actor definió la política como un "negocio roto"."Cuando la política redefina su propósito, podría estar mucho más interesado", agregó.Si McConaughey finalmente se convierte en el gobernador de su estado natal, sería el último de una larga línea de actores que pasaron de los set de rodaje a la gran política, entre ellos el expresidente Ronald Reagan o el exgobernador de California Arnold Schwarzenegger. Al mismo tiempo, todavía no se sabe por qué partido se postulará, pues el propio actor opina que tanto los demócratas, como los republicanos "han perdido la confianza mutua". Y tú, ¿votarías por el actor? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

