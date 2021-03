https://mundo.sputniknews.com/20210313/lista-de-nominados-y-mas-todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-los-premios-grammy-2021-1109914619.html

Lista de nominados y más: todo lo que tienes que saber sobre los Premios Grammy 2021

El 14 de marzo se celebrará la 63 edición de los Premios Grammy 2021. La máxima fiesta musical a escala internacional se ha reservado varias sorpresas para la... 13.03.2021, Sputnik Mundo

La entrega de galardones realizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, California. De momento, no se sabe a ciencia cierta si habrá alfombra roja previa al concierto. Tampoco hay información sobre el formato de la gala musical. Al mismo tiempo, se espera que tanto el personal de recintos independientes como teatros y foros de conciertos, como ciertos famosos aún no revelados entreguen algunos de los gramófonos.En el 2021, debido a la pandemia de coronavirus, la entrega de los Premios Grammy fue aplazada para marzo en vez de realizarse en enero.El presentador de uno de los eventos más importantes del mundo musical será el comediante sudafricano Trevor Noah. Se espera que estrellas como Bad Bunny, Billie Eilish y BTS, entre otros, alegrarán al público con sus actuaciones. Harry Style, quien ha sido nominado a tres categorías (Mejor canción Pop solista por la canción Watermelon Sugar, Mejor álbum pop con Fine Line y Mejor videoclip con Adore You) inaugurará la entrega, confirmó Jack Sussman, vicepresidente ejecutivo de la televisión abierta estadounidense CBS encargado de proyectos especiales, música y eventos en vivo, al periódico Variety. Entre otros nominados figuran Beyoncé, Billie Eilish, Justin Bieber, Dua Lipa, Lady Gaga, Taylor Swift, BTS, Black Pumas, el rapero Pop Smoke y otras celebridades. Por su parte, el artista The Weeknd no ha entrado en la lista de candidatos en ninguna categoría a pesar de que su álbum After Hours ha tenido mucho éxito. "El Grammy está corrupto", lamentó el cantante.Pablo Alborán, Bad Bunny, Dua Lipa y otros ganadores de los Premios Odeón 2021La ceremonia durará tres horas y media. Es una buena oportunidad para artistas para salir al escenario tras la cuarentena vinculada con el COVID-19, considera el vicepresidente ejecutivo de CBS. En esta edición están presentes 83 categorías de diferentes géneros musicales, entre las que se destacan Canción del año, Mejor álbum, Grabación del año, Mejor Artista Revelación.Dónde seguir los premios GrammyLa transmisión en directo de esta fiesta musical comenzará a las 5:00 pm (hora del Pacífico) del 14 de marzo. La opción más sencilla será verla a través de la página web oficial de la cadena estadounidense CBS. Si el servicio no está disponible en tu país, simplemente tienes que cambiar tu dirección IP con la ayuda de una VPN que es fácil de encontrar y descargar.Si vives en España, puedes ver la grabación a través de la cadena CineDoc&Roll de Movistar que tiene los derechos de transmisión de la gala. El evento tendrá lugar a las 2 de la mañana del 15 de marzo.En toda América Latina, la transmisión se podrá seguir a partir de las 6.00 pm (hora América Central) por medio de las cadenas TNT (doblada al español) y TNT Series (en inglés). Mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Paraguay la transmisión estará disponible a partir de las 10:00 pm, en México, podrás seguirla a partir de las 6:00 pm (hora del centro del país) y en Colombia y Perú, tendrá lugar a las 8:00 pm. Y en países como Bolivia y Venezuela, arrancará a las 9:00. También podrás disfrutar de un evento previo a la gala y la alfombra roja virtual de los Grammy en la cuenta oficial de la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias en YouTube a partir de las 4:00 de la tarde (hora del Pacífico).Lista de nominados a los Premios Grammy 2021Álbum del añoCanción del añoMejor artista revelaciónMejor canción pop solistaMejor álbum popMejor canción de pop dúo / grupoMejor álbum pop latinoMejor álbum latino de rock alternativoMejor álbum tropical latinoMejor álbum regional mexicanoMejor canción de rapMejor álbum de rapMejor videoclipMejor Banda Sonora

