Indígenas de Colombia piden acciones para garantizar su vida ante grupos ilegales

Indígenas de Colombia piden acciones para garantizar su vida ante grupos ilegales

BOGOTÁ (Sputnik) — Las organizaciones indígenas del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional...

"Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, en un momento donde se requiere más que nunca garantizar condiciones para subsistencias plenas. Sería otro nuestro presente si la violencia no constituyera en Colombia el medio por el que la centralización política y la inserción en el mercado mundial se concretizan", indicaron las comunidades en un despacho de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).Según la denuncia, las comunidades del Bajo Cauca y del Urabá, en Antioquia, están condenadas "a muerte" por obra de grupos armados "tanto progresistas como retardatarios" que se disputan el control de los territorios.Asimismo, señalan que debido a esa violencia no pueden gozar en sus territorios de los derechos que se les han reconocido constitucionalmente y que "no se materializan en ninguna parte, salvo en el papel".Las zonas señaladas por los indígenas son objeto de explotación aurífera, narcotráfico, extracción de recursos naturales y materias primas por parte de los grupos armados ilegales, lo que "solo deja muerte, empobrecimiento para las comunidades habitantes ancestrales de estos territorios".Según la denuncia los desplazamientos masivos, los asesinatos selectivos y los reclutamientos forzados "son una constante", y en la actualidad decenas de comunidades permanecen confinadas por presión de los grupos armados, que siembran minas antipersonal en los alrededores.Entre 2016 y 2020 unos 624 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.

