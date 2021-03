https://mundo.sputniknews.com/20210313/explican-por-que-arbitro-orino-cesped-antes-partido-copa-brasil-1109932763.html

Explican por qué un árbitro orinó en el césped antes de un partido de la Copa de Brasil

El colegiado Denis da Silva Ribeiro Serafim intentó urinar discretamente, pero no pudo escapar a las cámaras, que ya habían empezado a grabar minutos antes del encuentro entre el Boavista y el Goias. En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales se puede ver cómo se da la vuelta para mirar hacia atrás y se afloja la liga del pantalón y la orina cae al césped. Tras terminar, intentó hacer todo lo posible para no llamar la atención de lo ocurrido. El incidente provocó una oleada de burlas despectivas proveniente de los internautas.La Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol de Brasil (ANAF) no tardó en defenderle. Emitió un comunicado en el que explicó que el hombre sufría de incontinencia urinaria y que no había tomado sus medicinas antes del partido. Según las estimaciones de la Sociedad Brasileña de Urología, más de 10 millones de personas sufren en Brasil de incontinencia.La asociación criticó también el comportamiento nada respetuoso de los internautas a la hora de comentar lo ocurrido.Según el ente, las plataformas en línea son "implacables". "Condenan, difaman" y lo convierten todo "en una broma" sin dar la oportunidad a la víctima de defenderse. El presidente de la ANAF, Salmo Valentim, también acudió a Twitter para mostrar su solidaridad con Denis."Todo mi afecto y respeto para el árbitro. Hablé con él anoche y estaré a tu lado para lo que necesites. No podemos más que lamentar profundamente las bromas sobre sus problemas de salud", escribió.

