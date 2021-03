https://mundo.sputniknews.com/20210313/estos-son-los-riesgos-que-entrana-usar-constantemente-auriculares--1109933734.html

Estos son los riesgos que entraña usar constantemente auriculares

Muchas personas usan auriculares en su día a día, y a veces siguen llevándolos a pesar de no estar escuchando nada. Utilizar este popular dispositivo por un... 13.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-13T17:50+0000

2021-03-13T17:50+0000

2021-03-13T17:50+0000

otitis

estilo de vida

auriculares

oídos

música

salud

Si tu oído permanece tapado durante mucho tiempo, es posible que se genere una otitis fúngica, sobre todo si usas audífonos o llevas auriculares para cumplir con tus deberes laborales (por ejemplo, si trabajas en atención al cliente), explica el experto.Otro problema estriba en que el conducto auditivo contiene cera, y, si tapamos el oído con un auricular, empujamos esta sustancia hacia el interior y la prensamos. Luego la cera se pega al tímpano, y se forma así un tapón de cerumen grueso. Al principio, el oído se tapará, después de lo cual se desarrollará una otitis externa, alerta Záitsev.Además, escuchar música alta durante largos períodos de tiempo también provoca problemas auditivos. Para evitar problemas, hay que escoger correctamente los auriculares, aconseja el médico. Le parecen buenos los auriculares pegados de estudio, ya que tapan completamente el pabellón auricular y nos aíslan de los sonidos ambientales, explica. Los auriculares que se meten en el oído pueden caerse si no los colocamos lo más profundo posible. Al mismo tiempo, están cerca del tímpano e impactan mucho sobre el oído interno. Por lo tanto, las células sensoriales auditivas —el órgano de Corti— sufren, mueren y no se regeneran, lamenta el especialista.Para amortiguar los sonidos de ambiente, la gente a menudo sube el volumen de los auriculares al máximo, algo que el otorrinolaringólogo desaconseja. Recomienda directamente no usar estos dispositivos cuando en el lugar en el que nos encontremos haya mucho ruido.El experto aconseja utilizarlos en la calle, por ejemplo, de camino a la oficina. Recomienda usar los auriculares dos veces al día durante media hora y no escuchar música con el volumen a tope, sino al 50% como mucho. "De este modo, no dañaremos nuestros oídos", aclara el otorrinolaringólogo, quien enfatiza que debemos cuidar este órgano de manera especial porque recuperar la audición es muy complicado.Anteriormente, el neurólogo ruso Alexánder Yevdokímov explicó que el zumbido constante en los oídos, los acúfenos, puede indicar la presencia de enfermedades graves.

2021

otitis, auriculares, oídos, música, salud