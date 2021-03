https://mundo.sputniknews.com/20210312/tres-sencillos-trucos-para-que-tu-aguacate-no-se-ponga-marron-1109859257.html

Tres sencillos trucos para que tu aguacate no se ponga marrón

El aguacate no solo es delicioso, sino que también es rico en vitaminas, minerales y grasas 'buenas', algo que lo convierte en un elemento clave para una dieta... 12.03.2021, Sputnik Mundo

Uno de los métodos más sencillos y al mismo tiempo eficaces consiste en colocar una cebolla picada en un recipiente hermético, junto al fruto. Los vapores que emite la cebolla permiten frenar el proceso de oxidación. Al mismo tiempo, el fruto no resultará alterado por el sabor picante de la hortaliza. Te recomendamos optar por la cebolla roja o morada, pues contiene más antioxidantes. Este truco te ayudará a conservar tu aguacate durante varios días sin que se ponga marrón.Otra opción es rociar el fruto con zumo de limón. Este cítrico también es rico en antioxidantes, lo que permite reducir considerablemente la oxidación. Puedes tanto frotar el jugo en la parte del fruto expuesta al aire, como colocar una rodaja de limón sobre la pulpa, aunque primero es necesario quitarle el hueso. En cualquier caso, te recomendamos guardar el aguacate en un recipiente hermético.También puedes untar la superficie del aguacate que quieres conservar con aceite de oliva. El aceite no solo es antioxidante, sino que también te ayuda a evitar que la fruta entre en contacto con el aire gracias a una película oleosa que forma.Cabe recordar que el aceite de oliva es la única sustancia que no genera radicales libres a altas temperaturas. De esta manera, es menos dañina para la salud que la mantequilla a la hora de freír.Por cierto, aquí te explicamos cómo deberías guardar los huevos, y estos son los consejos para disfrutar del queso durante más tiempo.

