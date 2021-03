https://mundo.sputniknews.com/20210312/suspenden-un-juicio-virtual-al-descubrir-que-el-agresor-estaba-en-casa-de-su-victima-1109893942.html

Suspenden un juicio virtual al descubrir que el agresor estaba en casa de su víctima

Suspenden un juicio virtual al descubrir que el agresor estaba en casa de su víctima

La audiencia sobre un caso de violencia de género en Michigan (EEUU) se estaba celebrando de forma virtual por Zoom cuando el fiscal intu que el acusado, con... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T16:50+0000

2021-03-12T16:50+0000

2021-03-12T16:48+0000

internacional

zoom

michigan

violencia de género

juez

juicio

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1109891769_0:0:1161:653_1920x0_80_0_0_79153ccc6cd8dcc216ed04eb21b1515d.png

El 2 de marzo el juzgado comenzó a estudiar el caso de Mary Lindsey, la denunciante, y su expareja y acusado, Coby James Harris, por agresiones físicas. De entrada, parecía un juicio normal, hasta que la asistenta de la oficina del fiscal, Deborah Davis, empezó a sospechar que el agresor se encontraba en casa de su víctima."Estoy extremadamente preocupada por su seguridad. Quiero comprobar que se encuentra a salvo antes de continuar", agregó la fiscal. Luego el juez que consideraba este caso, Jeffrey Middleton, decidió hacer varias preguntas a la denunciante para averiguar qué pasaba."Señorita, ¿dónde está usted en este momento? ¿Cuál es la dirección?", preguntó el juez. "Es mi casa", respondió la mujer un poco confundida. "Está bien, quiero que camine hasta la entrada de la casa y me muestre el número de domicilio", insistió Middleton. A este le parecía raro que la testigo solo afirmara estar en casa, sin especificar nada más. "La Policía está en la puerta de su vivienda en este momento", intervino la asistente del fiscal. "Señorita, ¿podría salir a la entrada con su teléfono para saber que está bien?", continuó.De este modo, las autoridades confirmaron que el agresor estaba en el interior del apartamento de su víctima, conectado al juicio desde allí. Le pidió perdón al juez por haberle mentido. "No sé por qué lo hice", explicó el acusado."Señor Harris, mi consejo es que no explique nada más", contestó Middleton, después de lo cual suspendió la sesión. "Su fianza queda cancelada. Además, la oficina del fiscal probablemente lo va a procesar por obstrucción a la justicia", aseveró."Yo nunca la ataqué", se defendió Harris mientras el juez le rogaba guardar silencio. "Estás cavando tu propia tumba. Tocaste fondo y continúas cavando", enfatizó.

/20201112/varios-delincuentes-asaltan-a-un-maestro-en-plena-clase-por-zoom-1093476007.html

michigan

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

zoom, michigan, violencia de género, juez, juicio, eeuu