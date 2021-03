https://mundo.sputniknews.com/20210312/rusia-rechaza-ser-parte-en-carrera-politica-de-vacunas-1109893864.html

Rusia rechaza ser parte en carrera política de vacunas

Moscú no prevé politizar el tema de los fármacos anticovid ni participar en la carrera política de las vacunas, declaró la portavoz del Ministerio de... 12.03.2021, Sputnik Mundo

"Definitivamente no vamos a politizar este tema ni participar en carrera política alguna. La vacuna contra la infección por coronavirus Sputnik V desarrollada en Rusia continúa demostrando de manera convincente su eficacia tanto en nuestro país como en el extranjero", declaró Zajárova. Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, se convirtió en la primera vacuna anticovid registrada en el mundo.A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados del ensayo clínico de fase III con la vacuna Sputnik V, que confirman una seguridad y eficacia del 91,6 por ciento.Hasta la fecha, Sputnik V fue autorizada para su uso en 50 países, entre ellos dos Estados miembros de la Unión Europea (Eslovaquia y Hungría), así como en Argentina, Bolivia, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.En otras noticiasEl portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que EEUU implantará nuevas sanciones contra el proyecto Nord Stream 2 si logra establecer la identidad de las nuevas compañías que tienen relación con la construcción del gasoducto.La red social norteamericana Twitter, incluso tras la ralentización de las labores en Rusia, aún no ha eliminado las publicaciones con informaciones prohibidas. Aún desde el año 2017 la red social norteamericana recibe demandas para que elimine los contenidos ilegales. Se trata de publicaciones en las que, por ejemplo, se exhorta a los adolescentes a consumar actos suicidas, publicaciones que contienen pornografía infantil o informaciones sobre drogas. Analistas de la Agencia estatal sueca de investigaciones en la defensa, señalan en su informe que Rusia tendrá la supremacía sobre los países de la OTAN, en el caso del estallido de un conflicto de envergadura en el Norte de Europa.El Centro contra la desinformación y la propaganda, adjunto al Consejo nacional de seguridad y defensa de Ucrania, inicia sus labores el martes de la semana siguiente. De ello informó el portal Strana.ua, remitiéndose al vocero del Consejo, Alexéi Danílov. Estos y otros temas en el programa informativo-analítico "El Punto".

