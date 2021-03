https://mundo.sputniknews.com/20210312/regulador-de-medios-ruso-lamenta-la-falta-de-respuesta-de-twitter-ante-la-invitacion-al-dialogo-1109875947.html

Regulador de medios ruso lamenta la falta de respuesta de Twitter ante la invitación al diálogo

Regulador de medios ruso lamenta la falta de respuesta de Twitter ante la invitación al diálogo

MOSCÚ (Sputnik) — El regulador de medios ruso Roskomnadzor está dispuesto a un diálogo con la red social Twitter, pero la compañía aún no ha respondido a las... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T11:51+0000

2021-03-12T11:51+0000

2021-03-12T11:40+0000

roskomnadzor

twitter

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1109000932_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_1d21b8742cdb0216d2bd372d6d6110f6.jpg

"Estamos dispuestos al diálogo, conocemos a todos los responsables de Twitter, y ellos nos conocen... hay quejas relacionadas con la distribución de contenido ilegal. No cumplieron con los requisitos legales de las autoridades rusas, en relación con lo cual tomamos las medidas previstas por la legislación. Pero nuestros reclamos permanecen sin respuesta, no hay respuestas a nuestras preguntas", dijo Zaitsev en su discurso en la Cámara Cívica rusa.El funcionario añadió que Twitter puede impugnar todas las decisiones en los tribunales y que Rusia está dispuesta a cualquier diálogo siempre que exista la posibilidad.El 10 de marzo Roskomnadzor ralentizó la conexión a Twitter por no eliminar los contenidos que incitan a los adolescentes al suicidio y difunden pornografía infantil y propaganda de drogas.La red social estadounidense ha ignorado más de 28.000 solicitudes de borrar esos mensajes. El regulador ruso advirtió que bloqueará Twitter si la red social no satisface las demandas.

/20210311/rusia-empieza-con-twitter-a-apretar-las-tuercas-a-los-gigantes-tecnologicos-1109815773.html

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

roskomnadzor, twitter, rusia