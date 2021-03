¿Qué hiciste? JLo y Alex Rodriguez se separan y cancelan su compromiso

https://mundo.sputniknews.com/20210312/que-hiciste-jlo-y-alex-rodriguez-se-separan-y-cancelan-su-compromiso-1109911238.html

En enero, comenzaron a circular rumores acerca del affaire de LeCroy con un exjugador "famoso y casado" de la Liga Nacional de Béisbol. No obstante, en ese entonces, la mujer negó todas las acusaciones y contó que no se trata de A-Rod, pues nunca se vieron en persona, aunque sí intercambiaron mensajes y videollamadas. Por su parte, el compañero de LeCroy del programa Southern Charm Craig Conover contó al medio que sí hubo sexting y el sexo virtual entre los dos. Asimismo, afirmó que la mujer hasta viajó a Miami para ver a su amante. Los fans también se dieron cuenta de que Rodriguez pone me gusta a las fotos de la mujer en Instagram.Esta no es la primera vez que al famoso atleta le acusan de ser infiel a Lopez. Así, en marzo de 2019, la modelo y exestrella de Playboy Zoe Gregory reveló que A-Rod le mandó varios mensajes de contenido sexual y fotos de su pene. Asimismo, le "rogó" por un trío con ella y una de sus amigas semanas antes de su compromiso con Lopez."JLo necesita despertar. Me siento mal por ella y no creo que esto esté bien", declaró Gregory, quien subrayó que la diva del Bronx "es increíble y no se merece esto". En marzo, Lopez contó en una entrevista exclusiva con la revista Allure que durante el confinamiento, su novio y ella tuvieron que acudir a terapia de pareja para salvar su relación.JLo y Alex Rodriguez se comprometieron en septiembre de 2019, tras más de dos años de relación, pero tuvieron que posponer la boda dos veces debido a la pandemia.

