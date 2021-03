https://mundo.sputniknews.com/20210312/ponen-fecha-a-la-reunion-de-william-y-harry-tras-la-entrevista-de-meghan-markle-con-oprah-1109907314.html

Ponen fecha a la reunión de William y Harry tras la entrevista de Meghan Markle con Oprah

Los príncipes británicos William y Harry están dispuestos a "mostrar un frente unido" para inaugurar la estatua de su madre Diana en Londres. Este podría ser... 12.03.2021, Sputnik Mundo

Además de revelar el racismo que supuestamente se vivió con el tono de piel de su hijo, durante aquella conversación con la periodista, Harry hizo referencia a la ruptura con su hermano. Dijo que su relación con William "es especial en este momento" y espera que "el tiempo lo cure todo".Por su parte, William destacó que su familia "no es racista" y que tiene pensado hablar sobre el tema con su hermano. Pese a todo lo ocurrido entre ellos, los hermanos están dispuestos a mostrar un frente unidodurante la solemne ceremonia que se celebrará el 1 de julio en los Jardines de Kensington, destacó una fuente cercana a la Realeza británica en una conversación con el editor Russell Myers."No hemos tenido noticias directas del palacio, pero las personas con las que he hablado han dicho indirectamente que la reina y [el príncipe] Carlos estaban bastante contentos de que William hubiera hablado", señaló Myers, citado por el tabloide británico Daily Mail.Mientras tanto, fuentes de The Mirror creen que es probable que la inauguración de la estatua de la princesa Diana, celebrada en su 60 aniversario, sea la primera reunión de sus hijos desde la salida de los duques de Sussex del Reino Unido.

