Pekín afirma que la reforma electoral en Hong Kong no margina a opositores "patriotas"

Pekín afirma que la reforma electoral en Hong Kong no margina a opositores "patriotas"

PEKÍN (Sputnik) — La reforma del sistema electoral en Hong Kong no margina a los opositores "patriotas", afirmó un alto cargo del Gobierno de China. 12.03.2021, Sputnik Mundo

"Entre el campo prodemocracia, hay patriotas. Todavía pueden presentarse a las elecciones y ser elegidos de acuerdo con la ley", dijo Zhang Xiaoming, director adjunto de la Oficina del Consejo de Estado para los asuntos de Hong Kong y Macao.Zhang, citado por el diario South China Morning Post, opinó que incluso "un político antipatriótico es demasiado". "Pero eso no significa que no puedan vivir y trabajar normalmente en Hong Kong. Simplemente no deben ingresar a las instituciones políticas", añadió.Este 11 de marzo, la Asamblea Popular Nacional de China (Parlamento) aprobó por unanimidad un texto de nueve artículos que ajusta el tamaño y composición del Comité Electoral y exige la revisión de las calificaciones de los candidatos, lo que permitirá al Gobierno chino neutralizar a los sectores opositores en la región.En el marco de esta reforma, el número de diputados del Consejo Legislativo de Hong Kong aumentará de 70 a 90, mientras que el colegio electoral se expandirá de 1.200 a 1.500. El jefe del Ejecutivo será elegido por voto secreto en el colegio electoral y deberá reunir el 50% más uno. Una comisión de credenciales velará por que los candidatos respondan a los requisitos de la Ley Básica de Hong Kong y de la Ley de seguridad nacional.

