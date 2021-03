https://mundo.sputniknews.com/20210312/netflix-busca-impedir-que-los-usuarios-compartan-sus-contrasenas-1109860569.html

Netflix busca impedir que los usuarios compartan sus contraseñas

Netflix busca impedir que los usuarios compartan sus contraseñas

Parece que al gigante de 'streaming' Netflix se le acabó la paciencia: algunos usuarios que intentaron acceder a las cuentas de otras personas recibieron una... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T04:21+0000

2021-03-12T04:21+0000

2021-03-12T04:21+0000

tecnología

netflix

streaming

contraseña

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1109860500_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_34344bc6519ae722593214f29b873fba.jpg

Ahora, para continuar, los usuarios tienen que crear un nuevo perfil o verificar la cuenta existente con un código que se envía por SMS o por correo electrónico. Aunque es posible hacerlo más tarde, en algún momento, se verán obligados a pagar una suscripción propia. Tampoco se conoce cuántas veces se podrá ignorar el mensaje sin ser bloqueado.Una fuente de Netflix declaró al medio The Streamable que esta medida busca garantizar que "las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo". Hasta el momento, el mensaje de prueba solo está limitado a televisores. De acuerdo con el punto 4.2 de los términos de uso de la plataforma, todos los contenidos del servicio son "para el uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera del hogar" del usuario.La noticia generó una oleada de reacciones en las redes."Oh no. ¿Netflix haciendo la purga?", comentó una internauta a modo de broma.Pero ¿cómo va a controlar la plataforma el uso de las contraseñas? Lo más probable es que va a monitorear la ubicación de los dispositivos en los que está instalada la aplicación. Cabe recordar que, de acuerdo con una encuesta realizada por Netflix, alrededor del 50% de sus usuarios han compartido —o comparten— cuentas con sus amigos o parientes.Y tú, ¿eres usuario de Netflix? ¿Qué opinas de la nueva medida de la plataforma?

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

netflix, streaming, contraseña