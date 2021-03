https://mundo.sputniknews.com/20210312/moscu-asegura-que-tendra-en-cuenta-las-declaraciones-de-alemania-sobre-la-amenaza-rusa-1109879559.html

Moscú asegura que tendrá en cuenta las declaraciones de Alemania sobre la 'amenaza rusa'

MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró, al comentar las declaraciones del Ministerio de Defensa de Alemania sobre la... 12.03.2021, Sputnik Mundo

"Rusia lo tendrá en cuenta en sus relaciones con Alemania", dijo Zajárova en una rueda de prensa.El periódico alemán Welt am Sonntag comunicó que un documento confidencial del Ministerio de Defensa alemán evalúa las acciones que emprende Rusia como intento de "desestabilizar y debilitar a la OTAN".En ese mismo documento se afirma que China aspira a "establecer un orden internacional acorde con su intereses". Según el periódico, el Ministerio alemán advierte de una creciente amenaza por las aspiraciones de Rusia y China al poder y por las nuevas posibilidades militares de estos países.La portavoz opinó que los servicios secretos alemanes suelen organizar 'filtraciones' de ciertos documentos confidenciales para formar en Alemania una determinada opinión pública.Las declaraciones sobre la 'amenaza rusa' es la comidilla de los políticos occidentales. Desde el Kremlin ya han declarado en más de una ocasión que Rusia no representa amenaza para nadie, pero no dejará inadvertidas las acciones potencialmente peligrosas para sus intereses. Además, Moscú ha expresado reiteradamente su preocupación por el continuo incremento de la infraestructura de la OTAN cerca de las fronteras rusas.

