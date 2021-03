https://mundo.sputniknews.com/20210312/los-espanoles-que-trabajan-en-las-base-norteamericana-de-rota-se-quedan-sin-vacunas-1109885448.html

Los españoles que trabajan en la base norteamericana de Rota se quedan sin vacunas

Los españoles que trabajan en la base norteamericana de Rota se quedan sin vacunas

Se sienten atrapados entre dos aguas o dos banderas, los más de mil trabajadores de las bases norteamericanas en suelo español se quedan sin la vacunación que... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T14:36+0000

2021-03-12T14:36+0000

2021-03-12T14:42+0000

españa

vacuna

base militar

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1109885181_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_5a448fff4be5ff6bfa1c7e6fffda31a2.jpg

Los más de mil trabajadores de las bases militares americanas de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) se sienten abandonados y agraviados. No se explican los motivos por los que, desde el Gobierno de España, se ha declinado la oferta de la US Navy para que los trabajadores españoles en la base recibieran la vacunación de Moderna, con la que sí se ha asistido al personal estadounidense y a sus familiares en las bases en las que conviven.Solo en el complejo de la Base Naval de Rota, un bastión que hospeda a la marina de España y EEUU conjuntamente, hay en torno a 800 trabajadores que son personal laboral local. Si sumamos a los trabajadores de Rota, los de Morón y otras bases en territorio español, "hablamos de 1.060 compañeros que se han quedado en tierra de nadie, no hay explicación lógica, ¿por qué no aceptar una vacunación gratis y que no es del cupo de Sanidad?", cuestiona a Sputnik Mundo el presidente del Comité de Personal Laboral Local de toda la Base de Rota, Manuel Urbina.La indignación se contagia con incomprensión, ya que "no hemos recibido respuesta alguna, y esto está en la mesa de Defensa desde enero", lamenta Urbina, que recuerda que la vacunación de estas personas no implicaría anteponerse a otros españoles y no cabe esperar "agravio comparativo". Tampoco hay ningún plan previsto para los trabajadores que están en subcontratas, como el personal del aeropuerto de la Base, que están subcontratados, nos cuentan desde el comité de empresa.Sí parece que habrá una excepción: todo marcha con la vacunación para los 67 trabajadores españoles del Hospital de la base, que Sanidad ha remitido a la Junta de Andalucía —que es quien tiene autoridad en la gestión de la vacunación— y desde el Gobierno andaluz han accedido "sin problemas", comparten con Sputnik. De hecho, el Consejero de Salud trató el tema directamente con la ministra de Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día 10 de marzo, donde dejó clara la postura de la Junta: sin problemas a la hora de sumar fuerzas en el proceso de vacunación.No obstante, no hay sin embargo una postura tan clara con el resto de trabajadores de la base, los que están enmarcados en el Convenio bilateral de España y EEUU, contratados por el Ministerio de Defensa pero cedidos a la Armada estadounidense para todo tipo de trabajos en la base naval. "Incluso hay compañeros del Grupo 6 de los que nadie dice nada y que deberían tener prioridad", detalla Urbina. El colectivo al que se refiere engloba a personal docente de educación infantil, bomberos o cuerpos de seguridad, colectivos que, fuera de la base, sí están siendo vacunados. El juego de la pelotaMás allá del hecho de que se rechacen más de mil vacunas del inquilino militar, llama la atención que no haya un responsable directo de estas personas. Fuentes de Defensa detallan a Sputnik que el Ministerio "no tiene nada que ver en esto", ya que por un lado hay personal contratado por empresas americanas y respecto a la vacunación, es criterio del Ministerio de Sanidad. La teoría es que, según la tercera revisión del 9 de febrero de la Estrategia Nacional de Vacunación, el personal de las Fuerzas Armadas junto a Protección Civil, Bomberos o Guardia Civil entre otros, serán vacunados con Pfizer para mayores de 55 años y para menores AstraZeneca, hasta el 5 de marzo, Defensa cifra en 13.610 las vacunas inyectadas en sus filas. Aunque, ocultos bajo el paraguas estadounidense, parece que el personal laboral de bases como la de Rota o Morón quedan fuera de foco. Por su parte, el sindicato CSIF ya ha advertido que "es indignante que las administraciones públicas se pasen la pelota, sin ponerse de acuerdo, sin llegar a una solución efectiva que evite esta discriminación". Reconfigurando relacionesLa Base Naval de Rota llegó a España en 1953 con el beneplácito de Franco, que recibió a cambio armamento para su maltrecho Ejército. Hoy, las 2.300 hectáreas que ocupa la base albergan a una media de 5.000 efectivos estadounidenses contando a sus familiares y civiles, que conviven con "cerca de 1.200 trabajadores locales —contando con el personal que trabaja en subcontratas como Navantia o Louis Berger— que entramos y salimos a diario", calcula Urbina.La base es, de hecho, uno de los principales motores socioeconómicos de Rota y la Bahía de Cádiz. En 2018 fuentes de la Base cifraban en 450 millones de euros el impacto económico que implicaba para la región. Cada día se superan los 10.000 accesos de vehículos a la base y más de mil buques llegan al puerto cada año… Pero todo eso está en revisión, ya que el 'contrato de alquiler' de la base expira el 21 de mayo de 2021 y se espera una renegociación con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Aunque lo cierto es que, tras la inestabilidad de la era Trump, la presencia de la Us Navy en la costa andaluza parece más asentada.En la inminente renegociación, uno de los flancos sueltos que más polémica despierta es precisamente la realidad de los trabajadores locales, atrapados a menudo entre dos aguas. La llegada del COVID-19 hace un año también evidenció esta situación, cuando un suboficial de Intendencia de la Base se convirtió en el primer contagio de la provincia de Cádiz. Ya entonces el protocolo de seguridad brilló por su ausencia. "Nos costó mucho luchar para establecer medidas de seguridad, no teníamos ni cuarentenas ni controles. Estar aquí es como un mundo aparte, con otras regulaciones", cuenta Urbina, que sin saber bien por qué, ha sido privado de una vacuna gratuita y, al igual que cientos de roteños, no sabe cuándo será vacunado.

/20200716/la-base-militar-de-eeuu-en-espana-abre-un-nuevo-frente-de-batalla-1092106025.html

/20210212/1102564540.html

/20200311/el-ejercito-de-eeuu-tiene-en-jaque-al-sur-de-espana-por-la-llegada-del-coronavirus-1090744474.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

vacuna, base militar, eeuu