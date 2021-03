https://mundo.sputniknews.com/20210312/los-eslovacos-confian-en-la-vacuna-sputnik-v-por-el-alto-nivel-de-la-ciencia-en-rusia-1109861586.html

Los eslovacos confían en la vacuna Sputnik V por el alto nivel de la ciencia en Rusia

Los eslovacos confían en la vacuna Sputnik V por el alto nivel de la ciencia en Rusia

PRAGA (Sputnik) — La población de Eslovaquia apuesta por la vacuna Sputnik V contra el coronavirus por el alto nivel de la investigación científica en Rusia...

Carnogursky desveló que destacados expertos eslovacos pidieron a mediados de febrero al actual primer ministro Igor Matovic iniciar las conversaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para adquirir las dosis de Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya de Moscú. En ese entonces ya estaba claro que las farmacéuticas Pfizer, Moderna y AstraZeneca no tenían la capacidad productiva para cumplir a tiempo con los contratos.Por esas mismas fechas, el periódico 'Plus jeden den', uno de los más leídos del país, realizó una encuesta en la que preguntó a los eslovacos qué vacuna elegirían para inmunizarse contra el coronavirus si tuvieran la oportunidad de escoger. El resultado fue contundente, casi el 70% dijo que optaría por Sputnik V.Matovic planteó el 18 de febrero en una reunión con el Gabinete ministerial la compra del compuesto de Gamaleya, pero la iniciativa fue bloqueada por la vice primera ministra Veronika Remisova con el argumento de que no estaba aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Días después la Comisión Europea admitía que los Estados miembros de la Unión Europea tenían derecho a adquirir vacunas de Rusia, China y otros países.Ante la negativa del Gabinete, el primer ministro se dirigió a sus connacionales a través de Facebook alertando que algunos políticos querían un nuevo parón económico y más muertes innecesarias por COVID-19.Matovic instó a los demás miembros del Gabinete a dejar de politizar el tema de las vacunas y pensar, ante todo, en la salud de los eslovacos.Carnogursky contó a Sputnik que las nuevas tentativas de Matovic de llegar a un acuerdo con sus socios de los partidos derechistas no dieron resultados, lo que obligó al primer ministro a negociar en solitario con el RDIF y más tarde envió un avión a Moscú a buscar las vacunas.El 1 de marzo, el Ministerio de Sanidad de Eslovaquia aprobó el uso de emergencia de Sputnik V que consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.Las autoridades sanitarias de Eslovaquia tienen previsto comenzar en los próximos días la inmunización con Sputnik V, de más de 91% de efectividad, para frenar las muertes por COVID-19.

