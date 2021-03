https://mundo.sputniknews.com/20210312/la-canciller-de-colombia-dialoga-con-su-par-de-mexico-por-la-inadmision-de-connacionales-1109890928.html

La canciller de Colombia dialoga con su par de México por la inadmisión de connacionales

BOGOTÁ (Sputnik) — La canciller de Colombia, Claudia Blum, dialogó telefónicamente en la noche del 11 de marzo con su homólogo de México, Marcelo Ebrard... 12.03.2021, Sputnik Mundo

"El Canciller de México informó que solicitará a la Oficina de la Dirección de Protección Consular y al responsable de migración de México que se reúnan con la embajadora de Colombia para darle una solución a esta situación que no puede seguir ocurriendo", indicó la Cancillería en un breve comunicado.Según la información, Blum le propuso a Ebrard que considere una autorización a funcionarios de consulados colombianos para que puedan estar presentes en los aeropuertos de ciudad de México y de Cancún, y "dar el acompañamiento requerido a colombianos en sus procesos migratorios al ingreso a ese país".Asimismo, señaló que Colombia está atenta a la respuesta de Ebrard a esa iniciativa.El jueves 11, la Cancillería informó que previamente Blum envió un comunicado al canciller mexicano sobre el tema, y que delegados de ambos países han tratado el asunto de las inadmisiones en el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares, "espacio en el cual se ha reiterado la preocupación por las frecuentes inadmisiones y por las presuntas vulneraciones a la dignidad y los derechos" de los viajeros colombianos.Asimismo, señaló que aunque Colombia reconoce la autonomía de cada Estado frente a la autorización de ingreso a su territorio, espera que en el marco de la mesa de trabajo conjunta se avance en la disminución de las inadmisiones.Según cifras oficiales, de los 600.000 colombianos que, en promedio, viajan cada año a México, a 4.500 no se les permitió el ingreso al país en 2020.En días pasados, 23 colombianos denunciaron que no fueron admitidos por parte de agentes de migración mexicana, mientras que otras quejas sostienen que varios viajeros han sido detenidos durante doce horas en pequeños cuartos sin aireación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin recibir una explicación en concreto y pese a tener sus documentos en regla.En el marco de la Alianza del Pacífico, desde el 2012 los colombianos pueden entrar a México sin visa de turismo, negocios, tránsito y estudios por períodos limitados.

