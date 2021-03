Emily Ratajkowski se convierte en madre y presume de una tierna foto del bebé

https://mundo.sputniknews.com/20210312/emily-ratajkowski-se-convierte-en-madre-y-presume-de-una-tierna-foto-del-bebe-1109859018.html

La famosa modelo y actriz estadounidense Emily Ratajkowski ha dado la bienvenida a su primer hijo a través de una conmovedora publicación de Instagram. 12.03.2021, Sputnik Mundo

La celebridad compartió con sus seguidores una tierna imagen en la que posa con su bebé en brazos.La foto acumuló casi dos millones de me gusta en tan solo varias horas. Las celebridades como la actriz Natalie Portman, la cantante Rosalía o la modelo Ashley Graham, entre otras, felicitaron a la mujer por el nacimiento de su primogénito.Emily anunció que estaba embarazada de su primer hijo junto con su esposo, el actor y productor Sebastian Bear-McClard, en una entrevista exclusiva que concedió en octubre de 2020 a la revista Vogue. En ese entonces, la supermodelo declaró que no quería conocer el género del bebé hasta su nacimiento."Esto es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla 18 años y nos lo haga saber", afirmó.La celebridad agregó que "nunca entendió realmente cómo sería formar una familia". Durante los últimos meses, la supermodelo compartió con sus fans fotos sensuales en las que documentó la evolución de su pancita de embarazada:Ratajkowski, que nació en Londres en 1991, no solo es una célebre modelo, sino también una activista por los derechos de las mujeres y autora de varios ensayos sobre el movimiento de positividad corporal.

