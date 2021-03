https://mundo.sputniknews.com/20210312/el-concesionario-secreto-de-una-automotriz-rusa-en-eeuu-que-intento-conquistar-america-latina-1109880185.html

El concesionario secreto de una automotriz rusa en EEUU que intentó 'conquistar' América Latina

Los autos rusos nunca se han vendido ampliamente en EEUU. La principal razón fue la Guerra Fría y la segunda, su falta de competitividad frente a los autos... 12.03.2021, Sputnik Mundo

La primera mención de este oscuro concesionario, bautizado como East Motors, apareció en septiembre de 2000 en el periódico Fort Worth Star-Telegram. Según el medio, la sala de exhibición de unos 222 metros cuadrados contaba con un puñado de vehículos rusos. Entre ellos había minibuses GAZelle, camiones ligeros, furgonetas, un minivan GAZ Sobol, un auto compacto no identificado y un Volga GAZ-3111 de clase business, que nunca llegó a producirse en masa. De hecho, el fabricante ruso logró atraer la atención de algunos compradores locales pero, por extraño que parezca, las puertas del concesionario estaban cerradas para los estadounidenses. El motivo, era que la empresa no quería gastar recursos en un nicho pequeño del mercado tejano. Su verdadero objetivo era más ambicioso: los concesionarios latinoamericanos.Los reportes mencionan que los precios de los automóviles eran muy atractivos. Comenzaban con 5.000 dólares por un compacto, 8.000 dólares por la camioneta GAZelle y 10.000 por los otros modelos. Teniendo en cuenta la devaluación de aproximadamente el 50% del dólar estadounidense desde entonces, eso pondría el precio actual de la camioneta justo por encima de los 12.000 de dólares. En realidad, la humilde instalación de East Motors en Texas fue abierta el 4 de octubre de 2000 como una sala de exhibición insignia de GAZ para distribuidores de América Central y América del Sur. El objetivo principal de la marca era competir con otro fabricante ruso, VAZ —ahora Lada—, que había vendido 600.000 vehículos durante los 20 años anteriores en países latinoamericanos, apunta el medio The Drive. GAZ, a su vez, tenía grandes planes de vender unos 25.000 vehículos al año y ya tenía 1.000 autos en espera en el puerto de Baltimore, provenientes de Estonia, según los medios. No obstante, parece que la arriesgada propuesta no tuvo éxito, ya que no hubo más referencias a East Motors en los medios o registros públicos.

