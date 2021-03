https://mundo.sputniknews.com/20210312/cual-es-la-manera-correcta-de-hervir-los-huevos--1109857917.html

¿Cuál es la manera correcta de hervir los huevos?

¿Cuál es la manera correcta de hervir los huevos?

Los huevos son uno de los pocos alimentos cargados de nutrientes como pocas veces se encuentran en la dieta moderna. Contienen los 21 aminoácidos que componen... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T01:10+0000

2021-03-12T01:10+0000

2021-03-12T01:10+0000

estilo de vida

alimentación

huevos

alimentos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1092455156_0:287:2623:1762_1920x0_80_0_0_7e283df0b30eb6d1582dd7ed1197f563.jpg

Un huevo medio contiene vitaminas D, A, E, K y B6, así como calcio y zinc. Estos productos son ricos en colesterol, pero que no tienen un efecto negativo en sus niveles en sangre. Otro beneficio importante para la salud es que los huevos contienen luteína y zeaxantina, que son nutrientes conocidos por contrarrestar algunos de los procesos degenerativos que afectan nuestros ojos. Además, son una excelente fuente de proteínas y pueden ayudar a perder peso, aumentar la masa muscular, reducir la presión arterial y mejorar la salud ósea.Varios estudios demuestran que se puede comer diariamente hasta tres huevos enteros. Sin embargo, hay evidencia de que consumir más de esta cantidad podría ser peligroso, pero tampoco se han realizado investigaciones para verificarlo.El objeto de estudio fue un hombre de 88 años que consumía 25 huevos por día. Tenía niveles normales de colesterol y su estado de salud era muy bueno. Pero comer cualquier alimento en exceso puede resultar perjudicial en algunas ocasiones, escribe la columnista del portal Express, Kaisha Langton.¿Cuánto tiempo se tarda en hervir un huevo?El tiempo de cocción depende del tipo de huevo que quieras lograr. En cualquier caso, tienes que seguir estas recomendaciones:¿Qué pasa si cueces los huevos por mucho tiempo?Si hierves un huevo durante mucho tiempo, puedes quedarte con uno de color gris o verde que puede ser peligroso para la salud si lo comes. La textura de su yema puede volverse seca y calcárea y el sabor puede parecer podrido. Además, cuando cueces un huevo durante muchas horas, se vuelve gomoso y demasiado cocido.¿Cómo hervir un huevo?Puedes cocinar un huevo de diferentes maneras, como cocerlo al vapor o a presión, hornearlo, etc. La forma más fácil de preparar este alimento es llenar una olla grande con agua y ponerla en una estufa para calentar. Es necesario que lleves el agua a ebullición completa y luego dejes hervirlo a fuego lento.Después, debes poner con mucho cuidado los huevos al agua y asegurarte de que haya suficiente líquido para cubrirlos. A continuación, hay que hervirlos a fuego lento.Tienes que cocinar los huevos durante un período de tiempo indicado anteriormente para lograr lo que quieras. Si deseas cocinar un huevo a vapor, debes llenar la olla con una o dos pulgadas de agua. Hay que calentar el agua hasta que hierva y luego colocar cuidadosamente los huevos en una cesta de vapor. A continuación, debes tapar la olla y cocinar los huevos al vapor durante unos cinco o seis minutos para tener unos blandos o 12 minutos para duros. Luego es necesario que agregues una taza de agua a tu olla a presión e insertes una cesta de vapor. Hay que colocar los huevos en la cesta y poner la tapa.Luego, tienes que poner la olla a presión a un nivel bajo y cocinar los huevos entre dos y cuatro minutos para que sean blandos o entre siete y ocho para tener unos duros.Para conseguir un huevo cocido perfecto al hornear, debes precalentar el horno a 180 °C y colocar un huevo en cada taza de una bandeja para muffins. Es necesario que los cocines durante 22 minutos para que sean blandos o 30 minutos para tener unos duros. Luego sumérgelos en un baño de hielo para detener el proceso de cocción.

/20210204/este-simple-truco-para-separar-la-clara-de-la-yema-te-sorprendera--video-1094326201.html

/20210202/la-insolita-manera-de-romper-un-huevo-en-dos-partes-perfectas-1094304313.html

/20210125/un-siberiano-cocina-un-huevo-sobre-una-placa-de-hielo--video-1094220875.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

alimentación, huevos, alimentos