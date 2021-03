https://mundo.sputniknews.com/20210312/chile-registra-la-mayor-cifra-de-nuevos-contagios-de-covid-19-desde-junio-de-2020-1109886515.html

Chile registra la mayor cifra de nuevos contagios de COVID-19 desde junio de 2020

SANTIAGO (Sputnik) — Chile registró 5.983 nuevos casos de COVID-19 durante la última jornada, una cifra que no era tan alta desde mediados de junio de 2020...

El informe también anotó un récord en cuanto a personas con contagios activos, alcanzando un total de 32.707 pacientes con capacidad de transmitir el virus, lo que no pasaba desde la última semana de junio del año anterior.Asimismo, se informó el fallecimiento de 89 personas con contagio confirmado, aumentando el número de víctimas fatales a 21.541 en Chile.También, consignó que actualmente hay 1.926 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos producto de complicaciones respiratorias debido al contagio, de los cuales 1.616 están conectados a respirador mecánico.Por último, el ministerio detalló que 4.618.528 personas han sido inoculadas con la primera dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer o con el producto de la empresa china Sinovac, los dos productos disponibles actualmente en el país.Permisos de vacacionesEl Colegio Médico de Chile señaló que el sistema de permisos para salir de vacaciones en medio de la pandemia del COVID-19 implementado por el Gobierno del presidente Sebastián Piñera este verano fomentó el aumento de los contagios de COVID-19 en el país.Siches criticó que durante los meses de enero, febrero y marzo de este año, el Ministerio de Salud haya dado la posibilidad a las personas, independiente de si su ciudad estaba o no en cuarentena, para que pudieran salir a cualquier balneario o lugar del país solo pidiendo un permiso virtual, argumentando que esta es una de las razones de que este viernes 12 se registrara un récord de nuevos contagios diarios."Desde ahora, esperamos que el Gobierno otorgue mayor protagonismo a la voz de los expertos, ya que muchas de nuestras recomendaciones son aplicadas de manera tardía, como en este caso, pues desde el inicio del verano señalamos que este permiso de vacaciones debió ser limitado y no tan amplio", aseguró.Siches hizo un llamado a las autoridades sanitarias a transparentar más las lógicas que se utilizan para implementar medidas como estas, "si hay más transparencia habrá mayor confianza de la ciudadanía", agregó.

chile

