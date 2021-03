https://mundo.sputniknews.com/20210312/ankara-y-el-cairo-retoman-los-contactos-diplomaticos-rotos-en-2013-1109870606.html

Ankara y El Cairo retoman los contactos diplomáticos rotos en 2013

Ankara y El Cairo retoman los contactos diplomáticos rotos en 2013

ANKARA (Sputnik) — Turquía reanudó los contactos diplomáticos con Egipto rotos en 2013, reveló el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T09:41+0000

2021-03-12T09:41+0000

2021-03-12T09:39+0000

mevlut cavusoglu

relaciones diplomáticas

internacional

turquía

egipto

áfrica

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107341/35/1073413597_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9daeea11bd42cc3da9c4620352a4f765.jpg

"Tenemos contactos tanto al nivel de inteligencia como al de ministerios de Exteriores con Egipto. Han comenzado los contactos a nivel diplomático", declaró Cavusoglu en una entrevista con con la agencia Anadolu y el canal de televisión TRT.El ministro agregó que ninguna de las partes formula condiciones previas para normalizar las relaciones."Ningún requisito previo vino de los egipcios, tampoco hay requisitos previos de nuestra parte en este momento. No hay ningún requisito previo, pero cuando los lazos han estado rotos durante años, no es tan fácil actuar como si no hubiera pasado nada", reconoció Cavusoglu.El canciller turco explicó que la falta de confianza es natural en tales situaciones.Turquía mantuvo estrechas relaciones con Egipto durante la permanencia en el poder de los Hermanos Musulmanes y condenó en términos categóricos el golpe militar de 2013 contra el entonces presidente Mohamed Mursi.La crisis diplomática entre Ankara y El Cairo culminó con la retirada recíproca de embajadores a finales de 2013.

/20200920/excanciller-de-egipto-ve-moscu-como-mediador-para-resolver-la-crisis-entre-el-cairo-y-ankara-1092834844.html

turquía

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

mevlut cavusoglu, relaciones diplomáticas, turquía, egipto, áfrica, oriente medio