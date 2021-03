https://mundo.sputniknews.com/20210312/acusan-a-marlaska-de-comprarse-una-cinta-de-correr-con-dinero-publico-para-su-casa-y-arde-twitter-1109878433.html

Acusan a Marlaska de comprarse una cinta de correr con dinero público para su casa y arde Twitter

Acusan a Marlaska de comprarse una cinta de correr con dinero público para su casa y arde Twitter

El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska ha encendido las redes sociales del país tras la presunta compra por parte del Ministerio

españa

fernando grande-marlaska

ministerio del interior de españa

El precio, en época de pandemia, restricciones y empobrecimiento generalizado de la población, y con una economía española maltrecha cuyo PIB ha caído un 11% en 2020, no ha dejado indiferente ni a los usuarios de Twitter, que no han dudado en criticar duramente al ministro por la adquisición, ni tampoco a los partidos de la oposición que exigen su comparecencia para dar explicaciones. La polémica comenzó cuando la compra de la cinta de la discordia apareció publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato fue adjudicado en concurso a la empresa Entornos Tecnológicos y de Comunicación, SL. En la licitación, según aparece, participaron otras dos empresas. El monto total, que supone el equivalente a tres salarios mínimos en el país, ha sido el principal objeto de crítica. ¿Era necesario comprar una cinta de correr tan cara? En el mercado, hay multitud de ofertas y variedad de precios para adquirir este tipo de máquinas para ejercitarse en casa, con horquillas comprendidas entre los 300 y los 500 euros de media y características similares a la que eligió el Ministerio. ¿Qué dice el Ministerio de Interior sobre la polémica?En declaraciones a Sputnik, fuentes de interior, quitan importancia a la polémica y lo enmarcan dentro de un ataque oportunista de la oposición. "Ojalá el Ministro Grande-Marlaska comparezca para dar explicaciones, porque así se sabría lo que nos encontramos aquí cuando llegamos. Un auténtico cortijo al servicio del PP desde la época de Mayor Oreja", señalan estas fuentes, que explican que tuvieron que dar de baja servicios como un catering que costaba a los contribuyentes más de 30.000 euros, barriles de cerveza y chef privado. La explicación del Ministerio es que la cinta sustituye a otra que había anteriormente y que se remonta a la época del Partido Popular, "aunque no lo sabemos con exactitud porque aquí no había albaranes ni facturas de nada". Aseguran que "se trató de arreglar, pero no se pudo, y fueron los propios trabajadores del servicio técnico los que decidieron comprar una nueva al margen del ministro. Grande-Marlaska no intervino en esa decisión". Sobre la decisión de porqué la elección de esa máquina en concreto con ese precio y no otra, estas mismas fuentes aseguran que fue una decisión unilateral de los técnicos e insisten en que la cinta está ubicada en el Ministerio y no en la casa particular del ministro. "Es más"; continúan, "Marlaska se compró una cinta para él el pasado mes de enero con dinero de su bolsillo para su casa". Esta cinta particular habría costado más cara todavía: 3.250 euros. Las fuentes aseguran que "por motivos de seguridad", el ministro hace deporte en interior, porque desplazarse a un gimnasio es poco práctico, ya que conllevaría un despliegue de escoltas y protocolo inviable, más aún en tiempos de pandemia por el coronavirus. Eso sí, no es la primera vez que se habla de la polémica sobre la cinta de correr de Marlaska o sobre la afición del ministro al running. El pasado 14 de noviembre, la cuenta oficial de Twitter del Ministerio del Interior publicó un vídeo en el que se veía al ministro participando muy activamente en la carrera virtual que celebró la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Fue un mal día para elegir la foto, porque 24 horas antes Instituciones Penitenciarjas había sacado del módulo de aislamiento al famoso etarra Txapote, conocido por asesinar al concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, y también al diputado del PP en el Parlamento Vasco, Gregorio Ordóñez. El tuit, la cinta, el ministro y su participación en la carrera recibieron también numerosas críticas, como era de esperar. ¿Y qué dice la oposición?El asunto de la máquina de running indoor no ha tardado en convertirse en el centro de las críticas por parte de la oposición al Gobierno. Los primeros en denunciar la presunta compra con dinero público para el uso particular de Grande-Marlaska han sido el partido valenciano Compromís y el Partido Popular. Por el lado del partido autonómico, ha sido Carles Mulet, senador de Compromís, quien ha llevado el asunto al Senado y con una intervención no exenta de ironía, ha preguntado si la susodicha cinta "sería de uso exclusivo del señor ministro o nos dejará a los contribuyentes usarla por turnos". El PP tampoco ha dejado pasar la oportunidad de sumarse a las críticas hacia el Gobierno, y ha denunciado que ambos partidos de la coalición "usan las instituciones como un cortijo y utilizan el dinero como si no fuera de nadie". Así lo ha señalado la portavoz popular en la Cámara Baja, Ana Belén Vázquez, que aparte de referirse al caso de la máquina para correr, también ha hecho referencia a la reciente polémica en torno al supuesto uso que Pablo Iglesias e Irene Montero habrían hecho de un alto cargo del Ministerio de Igualdad para cuidar a sus hijos. Ana Belén Vázquez ha adelantado que registrará una pregunta para que la responda el ministro del Interior en una próxima comparecencia en la que pueda dar las explicaciones pertinentes. Menos comedido ha sido el diputado, también del Partido Popular, Víctor Píriz, que a través de su cuenta de Twitter ha criticado la compra y ha señalado: "ministro, mi cinta de correr me la pagué yo" junto al vídeo del ministro corriendo en el pasado mes de noviembre en la carrera virtual de la AVT y el coste total sin IVA de la famosa maquinaria. Usuarios anónimos de Twitter también han encendido esta red social y han contribuido a la viralización del asunto. "Le hemos tenido que comprar una cinta de correr de 2.700 euros a Marlaska porque el hombre no llega a fin de mes", o "Tú sin cobrar ERTE y con deudas acumuladas y Marlaska comprándose una cinta de correr para su casa con tus impuestos", son algunos ejemplos que pueden leerse en internet.

fernando grande-marlaska, ministerio del interior de españa