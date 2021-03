https://mundo.sputniknews.com/20210311/venezuela-afirma-que-el-informe-de-bachelet-contiene-informacion-no-verificada-1109826743.html

Venezuela afirma que el informe de Bachelet contiene información no verificada

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela aseguró que el informe oral que presentó la alta comisionada de derechos humanos de la Organización de las... 11.03.2021, Sputnik Mundo

"Lamentamos que esta presentación oral carezca una vez más del balance necesario, presentando información no verificada que alimenta la campaña mediática contra mi país, preocupa a Venezuela que la Alta Comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido comprobados con las autoridades venezolanas", expresó el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant.La alta comisionada expresó su preocupación por las denuncias que continúa recibiendo su oficina sobre las supuestas "ejecuciones extrajudiciales" en operaciones de seguridad en Venezuela.En ese sentido, Constant indicó que actualmente está en curso un diálogo entre la Oficina de la Alta Comisionada y representantes del Estado, para garantizar el apoyo técnico en el fortalecimiento de las labores policiales en materia de derechos humanos.En su informe, Bachelet denunció que en Venezuela se "ha agravado la situación humanitaria" ante las limitaciones para acceder a los servicios básicos, asistencia médica, agua, gas, alimentos y gasolina; así como la desaparición de migrantes venezolanos.Sobre la situación de los servicios públicos y migración, el embajador recordó que su país enfrenta las consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos.Constant reiteró que Venezuela no disminuirá la cooperación alcanzada con la Oficina de la Alta Comisionada en Caracas, y preservará el diálogo entre ese organismo y todos los órganos del Estado, para dar cumplimiento a la carta de la ONU.

