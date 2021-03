https://mundo.sputniknews.com/20210311/una-torre-eiffel-en-sudafrica-5-ciudades-europeas-para-conocer-fuera-de-europa-1109773254.html

¿Una Torre Eiffel en Sudáfrica?: 5 ciudades 'europeas' para conocer fuera de Europa

¿Una Torre Eiffel en Sudáfrica?: 5 ciudades 'europeas' para conocer fuera de Europa

No es ningún secreto que las ciudades europeas se inspiran unas en otras. Además, muchos movimientos arquitectónicos se han originado en Europa y han dejado su...

Estas son algunas de las ciudades de todo el mundo que han adoptado el aspecto y el espíritu europeo.1. Normandy Village (EEUU)Las viviendas en la ciudad de Normandy Village son tan deseables que el último apartamento publicitado en el mercado fue ofertado por más de medio millón de dólares en el 2019.La información sobre este lugar tan espectacular se hizo viral recientemente en Twitter, ya que parece que como si fuera sacado de los libros de cuentos. Al visitar esta ciudad, estarás convencido de que estás en el último remake de acción en vivo de Disney, porque sus cabañas con techo de paja son tan encantadoras.En la década de 1920, California tuvo una breve historia de amor con la arquitectura normanda y este tesoro único es su resultado. 2. Little Paris (Sudáfrica)Los sudafricanos que no deseen hacer el viaje de 15 horas a la capital francesa siempre pueden visitar como alternativa Little Paris, situado en la ciudad de Hartbeespoort. A menudo se describe como un destino romántico para aquellos que desean conocer profundamente la propia París. Además, Little Paris alberga un restaurante y una tienda de platos exquisitos donde puedes degustar tostadas francesas, tartas y filet mignon mientras observas su inspirada boutique.El área incluso contiene una réplica del Pont des Arts de París, el puente sobre el río Sena donde amantes dejan candados con sus nombres. Además, en este lugar tendrás una buena oportunidad para tomar fotografías de la Torre Eiffel. Esta es una copia, pero impresiona mucho al imitar tan bien la real.3. Guanajuato (México)La región mexicana de Guanajuato cubre más de 30.000 kilómetros cuadrados de tierra que se percibe como una mezcla de muchos estilos diferentes de arquitectura europea que son tan sorprendentes y al mismo tiempo confusos para el cerebro.Gran parte de las coloridas viviendas en las laderas que rodean el terreno no se verían fuera de lugar en el Mediterráneo, en contraste con numerosas estructuras que se inspiraron en otros sitios al otro lado del Atlántico. A la hora de edificar la Parroquia de San Miguel, sus arquitectos usaron postales de catedrales góticas europeas del siglo XIX destacadas por sus agujas y su elegante marco.Pero en el siglo XIX gran parte de los edificios barrocos mexicanos fueron reemplazados por piezas neoclásicas, principalmente edificios religiosos. Eso les regaló a algunas áreas un estilo claramente italiano o francés, dependiendo de quién fuera responsable de la construcción.4. Ekaterimburgo (Rusia)La ciudad de Ekaterimburgo, que en el período de la Unión Soviética tuvo nombre de Sverdlovsk, se sitúa en la parte asiática de los montes Urales. Fundada en 1723, en pleno auge del barroco y el rococó, hoy día se considera la tercera capital de Rusia, luego de Moscú y San Petersburgo.Ekaterimburgo forma parte de la lista de las 12 ciudades ideales en cuanto a las particularidades de la planificación y del desarrollo arquitectónico, según los estudios realizados por el Instituto Claude-Nicolas Ledoux. Esta ciudad uralense posee alrededor de 600 monumentos históricos y culturales, edificaciones de piedra y madera de los siglos XVIII y XIX, del período del constructivismo, así como los rascacielos más norteños del mundo. Las empresas metalúrgicas más grandes de Rusia están concentradas en este lugar. Por cierto, el metal extraído en las fábricas en Ekaterimburgo fue usado para la construcción de algunas de las curiosidades del mundo, como la Torre Eiffel en París, las Cámaras del Parlamento en Londres y la Estatua de la Libertad de Nueva York.Además, esta ciudad tiene la línea metropolitana más corta del mundo que fue incluso registrada en el Libro Guinness de los récords.5. Florentia Village, ChinaChina también ha intentado imitar destinos europeos a lo largo de su historia. Algunos, como Thames Town de Shanghái, carecen de cualquier alboroto o actividad. En este caso Florentia Village ha hecho un mejor trabajo y ahora existe en siete ubicaciones a lo largo de todo el país.Florentia Village es más una serie de tiendas de diseño que un pueblo real. Cada edificio fue construido con el propósito de evocar distritos comerciales clásicos italianos, excepto su sucursal en Hong Kong que ha optado por un toque futurista.Los visitantes pueden hacer compras a lo largo de las calles embaldosadas de Gucci, Burberry y Prada con elegantes escaparates de colores pastel. También en sus restaurantes puedes encontrar comida inspirada en varias cocinas nacionales.

2021

