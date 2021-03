https://mundo.sputniknews.com/20210311/una-organizacion-feminista-hondurena-denuncia-al-estado-por-penalizacion-del-aborto-voluntario-1109834246.html

Una organización feminista hondureña denuncia al Estado por penalización del aborto voluntario

Una organización feminista hondureña denuncia al Estado por penalización del aborto voluntario

MANAGUA (Sputnik) — La Organización Lésbica Feminista de Honduras Cattrachas denunció al Estado del país centroamericano por no reconocer los derechos de las... 11.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-11T17:18+0000

2021-03-11T17:18+0000

2021-03-11T17:15+0000

américa latina

honduras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1094166899_0:279:3073:2007_1920x0_80_0_0_9bb8cfafbc8e2a16aaa5d4a87ade550a.jpg

"El Estado hondureño no reconoce los derechos de las personas LGBT y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Además, muchos de sus legisladores actúan según sus creencias religiosas. ¿Qué pasa en Honduras?", escribió Cattrachas en la red social Twitter.La organización difundió por esa misma vía el artículo El riesgo de ser LGBT o mujer en Honduras, publicado por la Fundación Sentiido (sic), una organización colombiana sin ánimo de lucro, y con el objetivo de "contribuir a la disminución de prejuicios y discriminación de las personas LGBT [lesbianas, gays, bisexuales y trans] mediante el ejercicio de un periodismo creativo y a profundidad". En su momento las organizaciones feministas denunciaron las irregularidades del trámite legislativo, realizado a través de un debate exprés el 21 de enero, y luego aprobado por 84 votos, en lugar de los 86 exigidos por la ley, agregó.Otra irregularidad de la gestión parlamentaria apunta a que la comisión creada para realizar el dictamen de la iniciativa legal tenía como misión discutir la emergencia ante la pandemia de COVID-19, no la de restringir derechos, aclaró el artículo."A esto se suma que Honduras es uno de los países latinoamericanos más violentos con las mujeres [en solo dos meses de 2021 suma, al menos, 32 mujeres asesinadas] y que tiene uno de los mayores índices de discriminación hacia personas LGBT en Latinoamérica y el Caribe", resaltó la Fundación Sentiido.El Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBT de Cattrachas registra de junio de 2009 (golpe de estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya 2006-2009) a la fecha 373 muertes violentas, de las cuales 118 fueron de personas trans, y el 91% permanece en impunidad.En noviembre de 2020 Cattrachas resumió por medio de viñetas en Twitter la historia de Vicky Hernández, una mujer trans de 26 años asesinada durante el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y cuyo caso fue el primero de ese tipo en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos."Vicky estuvo rodeada de violencia toda su vida. Fue discriminada por su identidad de género porque las leyes en Honduras no permuten el cambio de nombre no de género en los documentos de identidad", expuso Cattrachas.

/20210308/feministas-latinoamericanas-conmemoran-el-8m-con-movilizaciones-en-las-calles-y-redes--1109642243.html

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

honduras