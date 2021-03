https://mundo.sputniknews.com/20210311/tras-recuperar-sus-derechos-politicos-lula-se-perfila-como-el-rival-mas-serio-de-bolsonaro-1109776054.html

Tras recuperar sus derechos políticos, Lula se perfila como el rival más serio de Bolsonaro

11.03.2021

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva protagonizó el miércoles su primera aparición pública tras haber recuperado sus derechos políticos con la anulación de sus condenas en la operación Lava Jato.En su discurso, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) "habló de manera muy franca" contra el actual mandatario Jair Bolsonaro y llamó a "armar un frente extenso" para las elecciones generales de 2022, aseguró el periodista Darío Pignotti.Esta alianza incluiría a "la derecha que fue bolsonarista y ahora está de este lado de la civilización", explicó el corresponsal para el diario Página/12 y la agencia ANSA. "Lula es el personaje político que más pone en aprietos a Bolsonaro", agregó.Si bien "está en carrera", Pignotti aclaró que el exmandatario "subordinó su participación en el grado de alianza que pueda construir" con distintos sectores. Además, indicó que "Sérgio Moro y Bolsonaro aún conservan popularidad".Sobre el futuro judicial de Lula da Silva afirmó que "su causa va a reabrirse en un jurado de primera instancia, pero en Brasilia".Pignotti también subrayó que "hay moristas y antimoristas en el Supremo Tribunal Federal" y son "estas dos alas las que discuten el devenir de Lula", aunque el expresidente aboga por que "Moro sea juzgado"."Las evidencias no dejan duda de la parcialidad de Moro. Los jueces del Supremo buscan ahora caminos para despegarse de este escándalo, cuando en realidad fueron cómplices", aseguró el corresponsal en Brasil.Elecciones en Bolivia: "Los golpistas rearticulan su estrategia territorial"Pese al lento escrutinio de los votos de las elecciones subnacionales en Bolivia, las tendencias parecen reconfigurar las estrategias del oficialismo y de las fuerzas opositoras."Algo preocupante ha sido la relegitimación y utilización de ciertos candidatos golpistas y rupturistas que están reciclando poder político desde un sector territorial", afirmó la politóloga Helena Argirakis en referencia a distritos como Santa Cruz."Los actores que interrumpieron la democracia" en 2019 "están reorganizando su poder territorial y la política boliviana puede tener riesgos a nivel subnacional", advirtió.En ese sentido, recordó que "el golpismo no solamente se ha dado a nivel nacional, sino que también hubo un proceso de ruptura en el nivel subnacional, con amedrentamiento e interrupción de gestión en municipios, donde se tumbaron alcaldes".Sobre el triunfo de la extitular del Senado, Eva Copa, en la alcaldía de El Alto, Argirakis señaló que si bien "ha habido desmembramientos dentro del MAS, donde se ha ido perdiendo asociaciones, actores y organizaciones, no quiere decir que no estén cerca del gobierno".Por último, coincidió en que habrá entendimiento entre Copa y el gobierno del presidente Luis Arce. En el programa se informó además acerca de la reforma en el gabinete del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez; y la investigación en Uruguay que busca esclarecer los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura.También se informó sobre la acusación contra el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, por colaborar en el tráfico de drogas hacia EEUU; y la llamada a elecciones anticipadas en Madrid por diferencias en el gobierno regional.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

