Rusia rechaza rivalidad con Catar por resolver la crisis afgana

DOHA (Sputnik) — Rusia no está compitiendo con Catar por resolver la situación en Afganistán, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. 11.03.2021, Sputnik Mundo

Según el diplomático ruso, los reproches contra Catar por velar supuestamente solo por sus propios intereses al mediar en la crisis afgana representan una "lógica defectuosa".Además, Lavrov comentó la conferencia sobre Afganistán, prevista para el 18 de marzo en Moscú, que contará con participación de Estados Unidos, Pakistán, China y las delegaciones de Kabul y de los talibanes (movimiento proscrito en Rusia).El formato de la conferencia, agregó, no tiene carácter oficial, porque es un encuentro “destinado a animar a las partes a una mayor cooperación a través de una conversación de confianza”.A pesar de una importante presencia militar de EEUU y sus aliados de la OTAN, Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, ISIS (ambos grupos, prohibidos en Rusia por terroristas).Las negociaciones interafganas que se desarrollan desde mediados de septiembre de 2020 en la capital catarí, Doha, no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.EEUU acusa a los talibanes de incumplir su parte del acuerdo logrado en febrero de 2020 con los continuos ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que podría retrasar la retirada de las tropas estadounidenses del territorio afgano.Retorno de Siria a la Liga ÁrabeLa reincorporación de Siria a la Liga Árabe desempeñará un papel importante para la estabilización de la región, declaró Lavrov.Siria perdió su condición de miembro de la Liga Árabe en noviembre de 2011, después de que estallara el conflicto armado en el país, momento en el que varios países árabes retiraron a sus embajadores de Damasco.Durante todo este tiempo, Siria, que es uno de los Estados fundadores de la Liga Árabe, no participó en las labores de la organización.A su vez, la Liga Árabe no participó en las negociaciones sobre la solución de la crisis en Siria, a pesar de que se trata de un país clave del mundo árabe.Los ministros de Exteriores de Rusia, Turquía y Catar, Serguéi Lavrov, Mevlut Cavusoglu y Mohamed al Thani, respectivamente, se dieron cita en Doha para abordar la problemática siria.El ministro ruso agregó que los tres países renovaron su compromiso con la lucha contra el terrorismo y confirmaron su intención de oponerse a los planes separatistas que socavan la integridad territorial de Siria y amenazan la seguridad nacional de los Estados vecinos.A su vez, el canciller catarí destacó el debate de la ayuda humanitaria para Siria y la defensa de los derechos humanos.La pandemia de coronavirus, señaló, está complicando los múltiples problemas que tiene Siria."Catar continuará apoyando a la población siria hasta que se logre una solución política en este país", apostilló el ministro catarí.En este contexto, Lavrov saludó la intención de Catar de hacer su aportación a las condiciones para que Siria supere este terrible periodo.Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas como ISIS (autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia).En diciembre de 2017, Rusia anunció la derrota definitiva de ISIS en el territorio sirio.Actualmente la búsqueda de una solución política a la crisis siria y el retorno de los refugiados son la prioridad para las autoridades de Damasco.

