Rusia empieza con Twitter a apretar las tuercas a los gigantes tecnológicos

MOSCÚ (Sputnik) — Roskomnadzor, el ente ruso regulador de los medios de comunicación, ralentizó la velocidad de Twitter en Rusia como represalia por no... 11.03.2021, Sputnik Mundo

La lucha de las autoridades rusas contra los gigantes tecnológicos no es nueva, aunque todo parece indicar que empezará a recrudecerse a partir de ahora, debido a la activa participación de los gigantes tecnológicos en la promoción de manifestaciones ilegales en territorio ruso.Una lucha que se remonta años atrásHasta ahora las medidas, en forma de sanciones económicas, que se han tomado contra las grandes tecnológicas que operan en Rusia no han dejado de tener un carácter meramente simbólico con pequeñas multas que apenas tienen repercusión en la facturación de estas compañías que generan cada año miles de millones de dólares.Se puede decir que la peor parte, hasta el momento, se la llevó la red social para la búsqueda de empleo LinkedIn, bloqueada en Rusia desde el año 2016, por no querer trasladar los datos de sus usuarios de servidores estadounidenses a rusos, como indica la ley de protección de datos del país eslavo.Wikipedia también tuvo sus encontronazos con las autoridades rusas en 2013 por publicaciones relacionadas con el consumo de cannabis, un asunto que el Estado ruso se toma muy en serio y en el que práctica una política de línea dura y tolerancia cero, muy alejada del camino a la legalización emprendido en el otro lado del hemisferio (algunos países latinoamericanos, EEUU y Canadá). La disputa se saldó con el bloqueo en Rusia al contenido ilegal al que las autoridades rusas hacían referencia.El equivalente ruso a WhatsApp, Telegram, estuvo dos años bloqueado (2018-2020) en el territorio ruso por no querer acceder a la entrega de cifrados de sospechosos por terrorismo. La aplicación no solo consiguió eludir el bloqueo mediante una compleja red de direcciones IP situadas en el extranjero sino que alcanzó una cuota de usuarios activos inaudita en todo el mundo (400 millones), la cuarta parte de los usuarios que tiene WhatsApp. La batalla terminó con un acuerdo con el fiscal general de Rusia que acabó por levantar el bloqueo.Un adversario elusivoSi algo tienen en común los gigantes tecnológicos es su capacidad para evitar con astucia los obstáculos que se van encontrando a causa de las regulaciones y leyes. La Unión Europea no esconde su frustración con los años que lleva intentando regular a estas empresas y su último intento es crear una normativa, denominada Ley de Mercados Digitales, para obligar a Amazon, Apple, Facebook y Google, entre otras, a cumplir la ley europea de protección de datos y las leyes antimonopolio bajo la amenaza de multas que alcanzan el 10% de su facturación anual en la UE.En el caso de Rusia, el asunto va no tanto relacionado con el mercado sino con el contenido de algunas cosas que se publican relacionadas con la "pornografía infantil, las drogas y los métodos para suicidarse", asuntos que preocupan a la sociedad rusa y para los que el Estado tiene leyes que tipifican como delito cada una de ellas.En el caso de Twitter, la reciente decisión de reducir la velocidad de subida y de carga de archivos es la primera que se toma desde que en 2019 Rusia anunciara la construcción del "internet soberano" que pretende brindar al país de una red autónoma que pudiera funcionar en caso de ataque a su infraestructura tecnológica.Teniendo en cuenta la experiencia rusa adquirida en el caso de Telegram con el juego del ratón y el gato podría ser que se empezara a plantear la posibilidad de aprovechar las ventajas del "internet soberano" para desconectar en el país de manera eficaz a las tecnológicas que se salten la legislación rusa, produciéndose un bloqueo que esta vez sí sería insalvable. Lo que augura que la batalla después se trasladará contra Facebook y Google.

