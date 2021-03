https://mundo.sputniknews.com/20210311/por-que-no-vale-la-pena-instalar-las-versiones-pirata-de-clubhouse-para-android-1109823955.html

Por qué no vale la pena instalar las versiones pirata de Clubhouse para Android

Clubhouse, la nueva red social de moda basada en audios, ha contratado a la desarrolladora Mopewa Ogundipe para preparar su salto a Android, lo que no impide a... 11.03.2021, Sputnik Mundo

tecnología

clubhouse

gadgets

aplicaciones

android

"Clubhouse está en la cima de la popularidad en este momento. No se puede descartar que los estafadores empiecen a distribuir malware o publicidad bajo la apariencia de varias versiones no oficiales de Clubhouse para Android. Y en este punto nos referimos a cualquier aplicación popular en general", comenta Víktor Chébishev, un investigador de amenazas móviles en Kaspersky Lab, en Rusia. Por ello, Chébishev recomienda a los usuarios que sean pacientes y esperen a que la versión oficial aparezca en Google Play.Daniil Chernov, director del centro ruso Solar appScreener de Rostelecom-Solar, comparte el punto de vista de Chébishev, y añade que tampoco se puede garantizar que la versión oficial de Clubhouse para Android sea segura."Incluso si el desarrollador de la 'app' no introdujo aposta una funcionalidad maliciosa en el código, no hay garantías de que los componentes de terceros que utilizó no tengan esta funcionalidad", señala Chernov. El analista de amenazas de la empresa antivirus Avast, Jakub Vávra, añade que si algo ocurre con los datos personales del usuario de un programa sin licencia, el afectado no tiene a quién acudir, ya que no existe una firma responsable de la aplicación.Grígori Kliúshnikov, el creador y antiguo desarrollador de VKontakte —una popular red social en Rusia— para Android, ha publicado una versión de código abierto de Clubhouse en GitHub Android.La aplicación dispone de las funciones básicas, como unirse a salas, chatear, levantar la mano, ver los perfiles de las personas y suscribirte a ellas. Lo menos arriesgado es hacerse miembro desde la aplicación de iOS y luego iniciar sesión en Android desde dicha cuenta, explica Kliúshnikov. No obstante, en su versión no hay notificaciones ni funciones de creación y moderación de salas. En cualquier caso, el propio desarrollador de esa versión de la app no garantiza que Clubhouse no acabe bloqueando a los usuarios que usan las versiones no oficiales.

